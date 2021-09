Jak wybrać dobre oprogramowanie antywirusowe?

Zanim wybierzemy idealne oprogramowanie antywirusowe należy zastanowić się nad tym czy potrzebujemy płatnej, czy może darmowej alternatywy. W przypadku domowych zastosowań zwykle nie trzeba wydawać dużych pieniędzy i z powodzeniem wystarczy bezpłatna wersja programu do ochrony przed wirusami. Jeśli jednak nasz komputer służy do pracy lub przechowujemy na nim cenne informacje to warto pomyśleć o tym, aby zakupić licencję na odpowiednie oprogramowanie do ochrony.