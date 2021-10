Jak wyłączyć i usunąć Microsoft Teams z Windows 11?

Zacznijmy od tego, że jeśli ktoś korzysta dzisiaj z Teams w pracy czy w szkole, drugi Teams wbudowany w system Windows 11 jest całkowicie niepotrzebny. To dwa zupełnie różne programy. Z założenia uproszczony Teams wbudowany w system ma służyć do komunikacji z rodziną i znajomymi. Co ważne, działa on wyłącznie z prywatnymi kontami Microsoft. Ten "większy" Teams służy do pracy w środowisku zorganizowanym, korporacyjnym. Działa z kontami firmowymi i szkolnymi.