Jakby tego było mało. Chińskie fabryki bez energii elektrycznej

Chiny są teraz dotknięte przerwami w dostawie prądu w różnych częściach kraju. Przestoje są spowodowane niedoborem węgla, którego ceny w związku z tym poszybowały do góry.

Powoduje to, że elektrownie tracą pieniądze, a obecny koszt wytworzenia kilowatogodziny energii elektrycznej wynosi obecnie prawie 0,60 juana podczas gdy podstawowa taryfa wynosi nieco ponad 0,40 juana za kWh. Jest to o tyle ważne, że tamtejsi producenci energii mają zakaz podnoszenia cen.

Fabryki w co najmniej pięciu prowincjach zawiesiły produkcję w tym tak ważnych z przemysłowego punktu widzenia prowincjach jak Guangdong. Doprowadzi to z czasem do zaburzenia łańcucha dostaw, ponieważ wiele znanych tajwańskich firm produkujących sprzęt elektroniczny ma swoich poddostawców w Chinach kontynentalnych.