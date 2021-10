Jakość powietrza w Polsce: 3 aplikacje, które śledzą smog

Jak co roku w okolicy października, realnym problemem w kraju staje się zanieczyszczone powietrze. Głównie wieczorami i ranem może to powodować problemy z oddychaniem. Zamiast czekać z zamknięciem okna do ostatniej chwili, kiedy poczujemy nieprzyjemny zapach, można posłużyć się aplikacją, która pomaga na bieżąco śledzić stan powietrza w Polsce.