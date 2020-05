Bardzo przydatna rzecz: adapter SATA - USB

Dziś krótko o bardzo przydatnej rzeczy. Za 65 zł (razem z przesyłką) stałem się posiadaczem adaptera-konwertera z SATA do USB3.0 sprzedawanego pod marką UGREEN. Oryginalnie nazywa się to „USB 3.0 to SATA Converter Adapter Cable for 2.5/3.5 inch Hard Drive”.

Kilka podobnych adapterów w swoim ręku już wcześniej miałem i zawsze się okazywało, że reklamy obiecywały więcej niż te urządzenia potrafiły. Na stronie UGREEN możemy przeczytać, co potrafi ten konkretny adapter:

Informacje na stronie mówią o tym, że adapter został specjalnie zaprojektowany do używania z napędami SSD z interfejsem SATA III (6 Gbps). Potrafi pracować z maksymalną transmisją 600 M/s oraz jest wstecznie kompatybilny z interfejsami SATA II (3 Gbps) oraz SATA I (1,5 Gbps). Oprócz dysków SSD urządzenie ma obsługiwać dyski mechaniczne (HDD) 2,5" oraz 3,5". Konwerter jest wyposażony w gniazdo zasilania (12V) a w zestawie jest odpowiedni zasilacz.

(Uwaga, pod tą samą marką można kupić podobny adapter, nie wyposażony w gniazdo zasilania. Bez dodatkowego zasilania nie będziemy mogli używać adaptera z 2,5" dyskami mechanicznymi o dużym poborze prądu oraz z dyskami 3,5").

Sprawdźmy czy adapter potrafi to o czym napisano na stronie produktowej

Do testów wykorzystam laptopa HP z portami USB 3.0, oprogramowanie HDTune oraz CrystalDiskMark (do testowania SSD) i kilka dysków, które mam w szufladzie. Jeden z nich to SSD Intel 240GB z serii 540s, pozostałe to dyski mechaniczne HDD: 1TB WD Blue oraz 160GB Seagate Barracuda.

Testy – Intel SDD 540s, 240GB:

Jak widać to są bardzo dobre wyniki. Adapter nie jest tutaj wąskim gardłem.

Testy - dyski HDD:

Tutaj mały zonk. Otóż dysk WD okazał się być uszkodzony. Przypomniałem sobie wtedy skąd się wziął w szufladzie. Po tym kiedy padł, wymieniłem go na SSD i zamknąłem w szufladzie aby przy okazji spróbować wykasować z niego dane. I tak sobie leżał i leżał.

Podsumowanie

Warto. Szczególnie teraz, kiedy w Polsce można kupić taniej niż na Aliexpress. Przyda się każdemu kto podłącza dyski do komputerów, do kopiowania danych, do klonowania systemu etc.

ps. Znalazłem jedną wadę: bardzo sztywny kabel USB. A kabel od zasilacza mógłby być dłuższy...

UPDATE

W komentarzu padło ważne pytanie: czy ten adapter obsługuje SMART?

Tak, jak widać, obsługuje: