Jeden telefon na bank wystarczy. Przelał oszustom wszystkie oszczędności

W mijającym tygodniu Jak donosi małopolska policja w tym tygodniu ofiarą oszustwa telefonicznego "na bank" padł 52- letni mieszkaniec Krakowa. Około południa otrzymał on telefon od osoby przedstawiającej jako pracownik banku. Został w ten sposób popisowo zmanipulowany, a ta przygoda kosztowała go ponad 200 000 zł.

Kobieta, od której telefon odebrał mężczyzna, przedstawiła się jako pracownik banku i poinformowała go o podejrzanym przelewie z jego konta. Zalogował się on natychmiast do swojej bankowości elektronicznej, ale nie zauważył tam niczego dziwnego. Kobieta przekierowała go więc do innego "pracownika" banku, co powtórzyło się jeszcze kilkukrotnie. Konwersacji towarzyszyła też liczna, podejrzana komunikacja SMS.