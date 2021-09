Jeździsz Hondą? Wystarczy 48 znaków, żeby otworzyć to auto

Jak twierdzi, stosując jego metodę, można uzyskać pełny i nieograniczony dostęp do zamykania i otwierania samochodu a także szyb, uruchamiania silnika czy otwierania bagażnika. W praktyce kradzież samochodu okazuje się banalnie prosta. Polega to na tym, że bezprzewodowy kluczyk za każdym razem wysyła ten sam sygnał radiowy dla każdego żądania otwarcia drzwi. Wystarczy go przechwycić i wypróbować z innego urządzenia, tak jak pokazał to autor nagrania.