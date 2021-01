Twitter. Początek końca. WIDEO

Idea

Twitter. Współczesna agora. Miejsce wolności słowa w którym każdy może swobodnie wyrazić swój pogląd, powiadomić o swoich zamierzeniach, podzielić się myślami. To od czytelnika zależy które profile obserwuje, które tematy i którzy autorzy go interesują.

Piękna idea prawda? To już przeszłość.

Ustami prezesa, Twitter rezygnuje z wolności słowa na rzecz promocji wartości które sam wyznaje. Rezygnuje zatem z bycia agorą, a rezygnując z fundamentu, podejmuje (być może nieświadomą) decyzję o własnym upadku.

Wprowadzenie

Nim przejdziemy dalej niezbędne jest zwięzłe wprowadzenie.

Otóż Twitter skupił w swoim serwisie tak wiele opiniotwórczych postaci iż najwyraźniej zaczął myśleć, że to państwo żyje w nim, a nie on w państwie.

Państwa z jakimi mamy dziś do czynienia dzielą się w kwestii ustroju na dwie zasadnicze grupy:

Te w których władza elekcyjna (pochodząca z wyborów) sprawuje nadzór i kontrolę nad władzą mianowaną - takie państwa nazywamy demokratycznymi. Te w których władza mianowana sprawuje nadzór i kontrolę nad władzą elekcyjną - takie państwa nazywamy autorytarnymi (np. komunistycznymi).

Samookreślenie Twittera

Dnia 2021-01-14 Jack Dorsey w serii twittów mających uzasadnić zbanowanie dziesiątek tysięcy (!!!) kont napisał bardzo ważne zdanie stanowiące oficjalnie zakomunikowanie faktu rezygnacji z bycia agorą XXI wieku:



Jeśli ludzie nie zgadzają się z naszymi zasadami i ich egzekwowaniem, mogą po prostu przejść do innego serwisu internetowego. - Jack Dorsey



Oczywiste pytanie jakie się nasuwa brzmi: "Czy państwa demokratyczne mogą się zgodzić na to by nadzór i kontrolę nad swobodą wypowiedzi obywateli, w tym przedstawicieli władzy pochodzącej z wyborów, sprawowano autorytarnie?".

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco brutalna w swojej prostocie: "Tak, mogą. Jednak wtedy przestaną być demokracjami.".

Regulacje zamiast wykluczania

Najprostszym rozwiązaniem byłoby zakazanie działalności Twittera. Będzie to jednak rozwiązanie krótkowzroczne. Pojawi się kolejne medium, które pod naciskiem akcjonariuszy podejmie kolejne działania ograniczające.

Potrzebne są zatem mądre regulacje.

Sieci czasu rzeczywistego jak Twitter, należy podzielić poziomo na część gromadzącą i przetwarzającą dane oraz na część te dane prezentującą.

Zgodnie z duchem Manifestu społecznościowego, należy pozostawić użytkownikom swobodę wyboru zarówno serwisu społecznościowego jak i agregatora treści, pamiętając że pod jeden agregator można będzie podpiąć wiele serwisów.

Tak działa RSS, tak działa XMPP i tak powinny działać usługi społecznościowe.

Alternatywa

Twórcy mikro-blogów, którzy nie akceptują autorytarnego łamania prawa do wolności słowa przenoszą się (zgodnie z radą prezesa Twittera) na inne platformy.

Jedną z nich jest Tumblr - znana i lubiana platforma, która dziś daje znacznie większe możliwości niż Twitter.

Jakie inne alternatywy dla Twittera możecie polecić użytkownikom "Dobrych Programów"?