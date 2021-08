Kalendarz Google będzie zapisywać miejsce pracy. Pozwoli również na jego udostępnianie

Kalendarz ma udostępnić cztery możliwości ustawienia miejsca pobytu pracownika. Google podaje, że mają to być "Biuro", "Dom", "Nieokreślone" lub "Gdzie indziej". Zdaniem firmy pracownicy coraz częściej muszą śledzić nie tylko godziny pracy swoich współpracowników, ale także ich lokalizację. Ma to ogromne znaczenie przy planowaniu spotkań lub innych wydarzeń.

Co najważniejsza, nowa funkcja ma się pojawić w Kalendarzu już na koniec wakacji, tj. 30 sierpnia. Funkcja będzie dostępna w usługach Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Non-profit i G Suite Business. Nie będzie jednak dostępna dla klientów korzystających z G Suite Basic, a także dla klientów korzystających z planów Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials i Education Fundamentals.