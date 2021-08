Karty graficzne Intel ARC będą wspierać podkręcanie już w dzień premiery. Nie będzie trzeba czekać

Świetnie, że Intel umożliwi możliwość podkręcania GPU w swoich kartach graficznych, ale pozostaje pytanie jak duży dostęp będzie miał użytkownik do kwestii takich jak regulacja i monitorowanie napięć, zakres obrotów wentylatorów, czy możliwości ustawienia niestandardowych planów zasilania lub limitów mocy. Na początku wszystko będzie możliwe poprzez dedykowany interfejs, ale z czasem o ile Intel na to pozwoli wsparcie powinno trafić do zewnętrznych narzędzi pokroju MSI Afterburner, EVGA Precision X1, ASUS GPU Tweak II, czy SAPPHIRE TriXX (aktualnie dostępne tylko dla AMD).