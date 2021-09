Ceny kart graficznych znów w górę. Wzrost w skali miesiąca zwala z nóg

Według doniesień serwisu MyDrivers , we wrześniu podaż chipów NVIDIA RTX 30 będzie bardzo napięta i zmniejszy się o ponad 30 proc. w porównaniu z sierpniem, przez co na rynku pojawi się oczywiście mniej kart.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu informowano o problemach z dostawami RTX 3060 i RTX 3060 Ti. Natomiast w ciągu najbliższych trzech tygodni dojdzie do poważnych niedoborów, przy czym podaż gwałtownie spadnie o co najmniej 50 proc. Poprawa może nastąpić dopiero pod koniec września i jednak nie wiadomo, jak dalece jest to pewne.