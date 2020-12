Komputer Raspberry Pi. Co to za maluch za 100 usd?

Obraz ze strony raspberrypi.org

”Chcę kupić komputery dla wszystkich” - właśnie taki komunikat wydał niedawno mój szef. Od kilku lat współpracuję z platformą do webinarów. Zdarza się, że od czasu do czasu dostaję premię lub drobny podarunek, ale komputer? I to dla wszystkich pracowników? Branża webinarowa ostatnimi czasy jest dość pożądana i jej rozwój jest dynamiczny. Jednak chyba nie na tyle, żeby szefowie rozdawali na prawo i lewo tak drogi sprzęt.



Po chwili okazało się, że tym komputerem jest Raspberry Pi. Kiedy usłyszałam tę nazwę, nie mówiła mi zbyt wiele, więc postanowiłam zrobić rozeznanie. Czego się dowiedziałam?

Co to jest Raspberry Pi?

Raspberry Pi nie jest zwykłym komputerem, który prawdopodobnie wytworzy nasza wyobraźnia. Takie urządzenie jest malutką drukowaną płytką z zainstalowanymi na niej komponentami. Komputer łatwo mieści się w dłoni osoby dorosłej.

Aby nadać urządzeniu lepszy wygląd, płytę można umieścić w specjalnym etui. Istnieje wiele odmian miniaturowej jednostki systemowej, które można dostać w różnych sklepach internetowych.

Ostateczna cena produktu odegrała główną rolę w rozwoju komputera. Firma obiecała podczas prezentacji prototypu, że koszt gotowego komputera nie powinien przekroczyć 35 USD. Trzeba przyznać, że nie jest to wygórowana cena.

Jednak w tym roku twórcy nieco zmienili dotychczasowy projekt, umieszczając nowy Raspberry Pi 400 w małej klawiaturze. I właśnie to miała na myśli firma, mówiąc o kupnie komputerów.

Garść danych technicznych

Obraz z allegro.pl

Raspberry Pi 400 ma nieco szybszy czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A72 1,8 GHz niż jego poprzednik. Klawiatura posiada także 4 GB pamięci RAM, Ethernet, Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 802.11ac. Wyposażony jest w parę portów micro-HDMI, z których każdy może przesyłać wideo 4K / 60 Hz, dwa porty USB 3.0, jeden port USB 2.0 i wyjście GPIO. Zasilanie jest dostarczane przez port USB-C. Jest też gniazdo kart microSD, na którym przechowywany jest system operacyjny.

Twórcy uważają ten model za bardziej komercyjny niż poprzednie. Dlaczego? Raspberry Pi 400 może być używany w różnych miejscach np. w call center. Tym samym oprócz niewielkiej poprawy wydajności, nowa wersja Raspberry Pi różni się od starszej przede wszystkim wygodą, ponieważ wymaga mniej kabli do podłączenia. Jednak możliwości minikomputera w zupełności zaspokoją oczekiwania bezpretensjonalnego nabywcy, który chce obejrzeć teledysk na YouTube lub sporządzić dokument w LibreOffice.

Kwestią zastanawiającą jest system chłodzenia. Do poprzednich modeli, umieszczonych na jednej płycie, można dokupić specjalne etui z chłodnicami. Jednak nadal nie wiadomo, czy chłodzenie wewnątrz Raspberry Pi 400 jest wystarczająco skuteczne.

Obraz ze strony raspberrypi.org

Od czego to wszystko się zaczęło?

W 2012 roku profesor Uniwersytetu Cambridge Eben Upton był poważnie zaniepokojony jakością kształcenia. W brytyjskich szkołach informatyka była przedmiotem nieciekawym, gdzie uczyli obsługi oprogramowania, ale powierzchownie. Nie zagłębiali się w wyjaśnianie całego procesu. Według Uptona taki sposób nauczania był nieskuteczny, dlatego postanowił rozpocząć współpracę z ludźmi o podobnych poglądach, żeby wspólnie stworzyć tani komputer.

”Dzieci otrzymywały wiedzę o programach, ale nie o tym, jak z nich korzystać. Uczniowie nie rozumieli, jak skonfigurowano komputery i jakie czynności wykonaliśmy, żeby działały.” - Eben Upton, założyciel Raspberry Pi FoundationWedług profesora Simona Peytona Jonesa komputery, do których mają dostęp dzieci, są zwykle cenne dla szkoły lub rodziny. Dlatego wszelkiego rodzaju eksperymenty na nich są raczej zabronione. Zatem jak dzieci mają poznać ich działanie, skoro nie mogą doświadczać tego w praktyce? Naprzeciw takim potrzebom wyszedł właśnie Raspberry Pi. Dzięki niższej cenie, komputer jest przeznaczony do „zabawy”, co doprowadziło do wzrostu jego popularności w ostatnich latach.

Takie komputery nie są szybkie, ale dla wielu osób są kluczem do poznawania cyfrowego świata. Ponadto maleńka płytka jest komponentem do domowych odtwarzaczy multimedialnych, komputerów biurowych, nowych startupów i wielu projektów.

Istnieją dwie wersje cenowe Raspberry Pi 400: za 70 USD i 100 USD. W tańszej wersji kupujący otrzyma tylko ładowarkę, klawiaturę i microSD z OS. Natomiast droższy zestaw zawiera również mysz komputerową i przewodnik dla początkujących.

Czy są tu posiadacze Raspberry Pi? Możesz podzielić się swoją opinią na temat tego urządzenia. Bardzo wartościowe jest poznanie opinii użytkowników takiego wynalazku.