Narzędzia do nauki informatyki i robotyki, których brakowało w naszym dzieciństwie

Przez cały rok prowadziłam konsultację co do narzędzi dla nauczycieli. Musiałam przekonywać setki osób, że zajęcia online da się przeprowadzić i nawet zrobić to ciekawie. Pisałam też o przydatnych programach dla nauczycieli. Zbierając informacje dla takich wpisów, dodatkowo znalazłam naprawdę fantastyczne narzędzia do nauki informatyki i robotyki. Pokażę je i jeszcze 2 moje ulubieńce ...

Wygodny sposób na naukę technologii? Wybierz ArduSat

Opanowanie wszystkich nowinek technologicznych jest nie lada wyzwaniem. ArduSat pomaga nauczycielom i rodzicom uczynić zajęcia przyjemniejszymi i co ważne - bardziej praktycznymi. Naucz dzieci innej formy zdobywania wiedzy - ucz kodowania, wykorzystuj dane ze świata rzeczywistego do ulepszania programu nauczania STEM (i nie tylko). Zestaw czujników ArduSat to świetny sposób na rozpoczęcie przygody z podstawowym programowaniem Arduino.

Wonder Workshop - roboty, dzięki którym bawisz się i uczysz

Już znam, co kupuję na urodziny syna!





Wonder Workshop - platforma dla uczniów szkoły podstawowej do nauki informatyki i robotyki, założona w 2012 roku. Roboty Dash i Dot pierwszej generacji są popularne w edukacji i zdobyły wiele ważnych nagród branżowych.Warto zaznaczyć, że roboty Dash i Dot, współpracują z pakietem bezpłatnych aplikacji kompatybilnych z ponad 40 urządzeniami z systemem iOS, Android i Kindle. Są używane jako narzędzia do nauki w prawie 10000 szkół podstawowych na całym świecie. Coroczny konkurs robotyki Wonder Workshop rozrósł się pięciokrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Nieprawdopodobne, że obecnie to ponad 22 000 uczestników z 57 krajów.

Ozobot - inteligentne zabawki i roboty do nauki oraz zabawy

To rozwiązanie jest raczej dla szkół, ale i tak zachwyca.

Ozobot powstał jesienią 2014 roku w celu stworzenia innowacyjnego wykorzystania gry, nauki i komunikacji w stale rozwijającym się cyfrowym świecie. Połączenie aplikacji do gier z kreatywnym programem stworzyło zupełnie nowy wymiar zdobywania wiedzy. Poza tym ich misją jest zainspirowanie do przejścia od prostego używania technologii do aktywnego jej kształtowania.

Labster - nowe pokolenie naukowców zmienia świat

Patrzę i płaczę. Też chciałabym uczyć się za pomocą takich technologii.

Labster to firma specjalizująca się w tworzeniu w pełni interaktywnych, zaawansowanych symulacji laboratoryjnych opartych na algorytmach matematycznych z wykorzystaniem otwartych badań. Łączą je z elementami grywalizacji, takimi jak wciągający wszechświat 3D, który stymuluje naturalną ciekawość uczniów i podkreśla związek między nauką a światem ich otaczającym.

Warto dodać, że laboratoria używane są przez California State University, Harvard, Gwinnett Technical College, Massachusetts Institute of Technology, University of Exeter, University of New Haven, Stanford, University of New England, Trinity College, University of Hong Kong i inne uniwersytety.

Tinybop - gry przyszłości

Uważam, że to hit dla dzieci! Tinybop tworzy interesujące aplikacje edukacyjne, które pobudzają ciekawość, kreatywność i uczą życzliwości dzieci na całym świecie. Aplikacje Tinybop inspirują już najmłodszych do odkrywania, tworzenia i rozwijania wielkich pomysłów, a także pomagają w zrozumieniu rzeczywistości, którą się otaczają.

To była moja lista faworytów, ale mam nadzieję, że też znalazłeś nowe perełki do wypróbowania w praktyce.