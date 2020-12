11 najważniejszych wydarzeń, które zmieniły technologię w ciągu ostatnich 25 lat

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że rok 2020 przejdzie do historii. Dlaczego? To efekt wielu wydarzeń, których następstwa i skutki możemy obserwować obecnie.

Amerykańska publikacja Fast Company wskazuje 25 kluczowych momentów w rozwoju technologii w ciągu ostatnich 25 lat (oczywiście z amerykańskiego punktu widzenia). Niżej znajdziesz 11 wydarzeń, które w mojej opinii wywarły największy globalny wpływ na ludzkość.

Obraz 377053 z Pixabay

1. 1996 - Stany Zjednoczone przyjęły prawo, które umożliwiło stworzenie nowoczesnych sieci społecznościowych

W 1996 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Communications Decency Act. Jest to bardzo ważny krok, dzięki któremu media społecznościowe zostały wyłączone z odpowiedzialności prawnej za treści tworzone przez ich użytkowników.

Właśnie dzięki temu można było zaobserwować szybki rozwój serwisów takich jak: Facebook, YouTube, Twitter. Biorąc pod uwagę, że wszystkie główne sieci społecznościowe powstały w Stanach Zjednoczonych (z wyjątkiem TikTok), prawo to miało ogromny wpływ na rozwój Internetu na całym świecie.

2. Usługi online stają się bardziej przystępne

Być może pamiętasz czasy, kiedy za godzinę korzystania z usług online płaciłeś krocie? Na szczęście to już było i nie wróci więcej! W 1996 roku AT&T przyznało swojej nowej usłudze internetowej WorldNet zryczałtowaną stawkę w wysokości 20 USD miesięcznie (25 USD, jeśli nie byłeś klientem AT&T). Posunięcie to było początkiem końca innych głównych dostawców usług. Ludzie mogli bez ograniczeń przeczesywać Internet w poszukiwaniu rozrywki, informacji i usług- i jak zapewne zauważyłeś, robimy to nadal.

3. 2004 - Gmail zaczyna dominować w usługach poczty elektronicznej (a Google staje się absolutnym Gigantem przez duże “G”)

Piszę ten post w Dokumentach Google, jednocześnie słuchając utworu z YouTube Music w tle. Nie da się ukryć, że usługi Google towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku. Większość z nas na pewno korzysta z poczty na Gmailu, odnajduje drogę dzięki Google Maps, regularnie ogląda filmy na YouTube - a wszystko to w przeglądarce Chrome. Na świecie są miliony takich osób.

Uruchomienie Gmaila 1 kwietnia 2004 r. zapoczątkowało dwa trendy - dominację Gmaila w usługach pocztowych oraz transformację Google z wyszukiwarki w korporacyjnego giganta, bez którego produktów trudno wyobrazić sobie współczesne życie i pracę.

4. 2004 - Mozilla Firefox - alternatywa dla monopolu Internet Explorera

Pamiętasz świat, w którym wszyscy używali przeglądarki Microsoft Internet Explorer? Uruchomienie Mozilli w 2004 roku otworzyło drogę lepszym przeglądarkom. Monopol przeglądarki, która była wadliwa, został zakończony. W końcu!

5. 2006 - Amazon Web Services umożliwia korzystanie z chmury Amazon

Niezbyt znany, ale bardzo ważny etap w historii Internetu - premiera platformy chmurowej od Amazona.

Amazon Web Services (AWS) proponuje firmom internetowym korzystanie z chmury Amazon, zamiast tworzenia własnych i jednocześnie bardzo drogich serwerów pamięci masowej. Firmy, które wybrały pierwszą opcję mogły płacić “za chmurę” w zależności od wykorzystania.

Według Fast Company usługi takie jak: Dropbox, streaming Netflix… i iCloud od Apple nie mogłyby istnieć - a przynajmniej działać tak dobrze bez usług chmurowych Amazon

6. 2006 - Facebook wprowadza News Feed

W 2006 roku Facebook wprowadził nową funkcję - News Feed, czyli popularną “tablicę”. Od tamtego momentu użytkownicy nie musieli już otwierać strony każdego znajomego osobno, ale za to uzyskali dostęp do centrum, w którym gromadzona jest aktywność wszystkich znajomych.

W ciągu 14 lat koncepcja kanału informacyjnego została przyjęta przez wiele innych sieci społecznościowych. To zmieniło sposób, w jaki przetwarzamy treści.

7. Kamera cyfrowa w telefonie

Kiedy w czerwcu 1997 roku założyciel Borland and Starfish Software, Philippe Kahn, chciał udostępnić zdjęcia swojej nowo narodzonej córki, nie było czegoś takiego jak telefon z aparatem. Zaspokojenie tej potrzeby wymagało podjęcia konkretnych kroków, dlatego wynalazca skonstruował własny bezprzewodowy sprzęt fotograficzny, używając swojego aparatu cyfrowego Casio, telefonu Motorola i laptopa. Konfiguracja umożliwiła mu wysyłanie zdjęć ze szpitala do przyjaciół i rodziny na całym świecie.

8. 2007 i 2008 - stworzenie pierwszego iPhone’a i App Store - początek ery smartfonów

Czy wiesz, że iPhone nie był wcale pierwszym smartfonem w historii? Jednak to właśnie wynalazek Steve'a Jobsa stał się inspiracją do stworzenia wszystkich nowoczesnych smartfonów. Jobs włożył Internet do kieszeni, zamienił fotografię w codzienność i stworzył zupełnie nową branżę dzięki App Store.

9. 2011 - cykl „House of Cards” zapoczątkował erę nowoczesnego streamingu

Netflix istnieje od 23 lat i obsługuje usługę przesyłania strumieniowego od 13 lat. Jednak dlaczego akurat ta platforma stała się absolutnym gigantem? Bez wątpienia jedną z zalet była (i jest) ogromna biblioteka oryginalnych filmów i seriali. Seria House of Cards to pierwszy oryginalny serial Netflixa i jednocześnie wielki sukces komercyjny i kulturalny.

Obecnie wiele firm medialnych próbuje odtworzyć sukces Netflixa, a przesyłanie strumieniowe stało się nowym sposobem konsumowania treści multimedialnych.

10. 2016-2018 - początek złej passy Facebooka

Jeszcze dziesięć lat temu większa część społeczeństwa była internetowymi optymistami, wierząc, że Internet wraz z mediami społecznościowymi zdemokratyzują świat i dadzą głos zmarginalizowanym społecznościom. Na przestrzeni lat zmieniło się jednak nastawienie do mediów społecznościowych. Zarówno tradycyjne media jak i eksperci na każdym kroku wyliczają negatywne skutki wpływu tych narzędzi na prywatność, psychologię użytkowników, demokrację.

11. 2020 - Pandemia zmieniła nastawienie do pracy zdalnej

Narzędzia do efektywnej pracy zdalnej istnieją od kilku lat.

Jednak firmy na całym świecie potrzebowały pandemii i globalnej kwarantanny, aby zdać sobie sprawę, że w wielu przypadkach home office nie ma sobie równych - a czasami efekty takiej pracy są wręcz lepsze niż w przypadku wykonywania obowiązków w siedzibie firmy.

Nie da się ukryć, że podczas pandemii narzędzia komunikacji wideo bardzo na tym skorzystały. Przykładem mogą być udziały Zoom, które wzrosły aż siedmiokrotnie. Wzrosła także świadomość Polaków na temat wykorzystywania zajęć online i webinarów. Firmy takie jak MyOwnConference czy ClickMeeting ulepszyły swoje usługi, aby konkurować z takimi gigantami jak Zoom. Jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiłam, że pracuję w branży webinarowej, dostawałam mnóstwo pytań: Web… co? Co to jest? Po co komuś są w ogóle szkolenia online? Obecnie nawet moja babcia i jej koleżanki, mogą napić się kawy online.