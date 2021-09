Klawisze funkcyjne F1-F12. Widzisz je codziennie, a wiesz do czego służą?

Użytkownicy Windowsa, w większości przypadków, nie posiadają na swoich klawiaturach obrazkowych podpowiedzi za co odpowiedzialny może być konkretny klawisz funkcyjny. Poniższa lista powinna pomóc im w codziennej pracy i pokazać, że wiele codziennych zadań można przyspieszyć wciskając tylko jeden klawisz:

F2 — najczęściej służy do zmiany nazwy obiektu (np. folderu lub pliku)

F4 — wraz z klawiszem alt (Alt+F4) zamyka uruchomiony program. Kombinacja F4+Ctrl za to umożliwia zamknięcie pojedynczego okna lub karty aplikacji

F5 —najczęściej służy do odświeżania okien, jednak w przypadku PowerPointa można z jego pomocą uruchomić prezentację, zaś gracze wykorzystują go do szybkiego zapisu w grach