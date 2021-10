Klienci Millennium mogą mieć problem. Wielokrotne próby obciążenia kart kredytowych

Zgodnie z doniesieniami Niebezpiecznika, internauci otrzymali sporo zgłoszeń na temat prób pobrania pieniędzy z kart użytkowników. Co ciekawe, transakcje mają być wykonywane na rzecz popularnego sklepu Media Expert.

Na obecną chwilę ciężko jest powiedzieć czy doszło do próby oszustwa, czy też może Media Expert odnotował problemy ze swoimi systemami, starającymi się pobrać wielokrotnie nieznane płatności. Z tego powodu wskazane jest sprawdzenie swoich wyciągów z konta, szczególnie, jeżeli jesteśmy klientami banku Millennium.

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, przypominamy, aby nie podawać nikomu nie podawaj nikomu swoich danych do logowania do jakiegokolwiek banku. Zawsze też upewniajmy się, że logujemy się na odpowiedniej, oficjalnej stronie, nie zaś poprzez podstawiony przez oszustów link wyłudzający nasze dane.

Sytuacja podniesiona przez Niebezpiecznik to także dobra okazja do przypomnienia, by zawsze uważnie czytać każdą otrzymaną od banku wiadomość. Użytkownicy powinni sprawdzać operacje i zwrócić uwagę na język wiadomości. W ten sposób możliwe jest uchronienie się przed próbami oszustwa.