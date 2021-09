Kolejne próby oszustw. Podszywają się pod firmę kurierską

Jak czytamy na stronie, całość wygląda całkiem wiarygodnie. Jeśli ktoś zdecyduje się kliknąć w przesłany link, jego oczom ukaże się strona internetowa zawierająca dane przesyłki. Mamy tu do czynienia z całkiem dobrze odwzorowanymi stronami InPostu i DPD. Bardziej czujnego użytkownika internetu powinien zdziwić fakt, że na stronie jest zachęcany do pobrania pliku .apk. To nie jest standardowa praktyka.