Jeżeli zauważymy, że z jakiegoś powodu wykorzystywane są mikrofon albo kamera, a nie chcemy by tak się działo, powinniśmy sprawdzić listę uruchomionych aplikacji. Dioda wskazuje bowiem, że to któraś z nich ma dostęp do tych funkcji w smartfonie. Na szczęście, po zlokalizowaniu problemowego programu, można odciąć mu dostęp do uprawnień.