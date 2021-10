Konferencja Apple znowu zaskoczyła. Nowe procesory, MacBooki i nie tylko

Aby móc korzystać z tej opcji, dobrze jest posiadać urządzenie z inteligentnym asystentem. Tutaj z pomocą ma przyjść nowy HomePod mini, dostępny w 5 kolorach do wyboru. Fani Apple będą mogli zakupić go już w listopadzie, za 99 dolarów.

Jak przystało na wydarzenie poświęcone muzyce, Apple zaprezentowało nową serię słuchawek AirPods. Trzecia generacja ma gwarantować użytkownikom dużo lepsze wrażenia, świetny bas, a przede wszystkim - odporność na pot i wodę, co ma być szczególnie przydatne w trakcie biegania. Bateria nowych AirPodów ma posłużyć aż przez 6 godzin, a zaledwie 5 minut ładowania ma się przełożyć na możliwość słuchania przez 60 minut. To wszystko zaś za jedyne 179 dolarów.

Największym wydarzeniem konferencji był jednak chip M1 Pro, dedykowany do komputerów Mac. Na tym nie koniec, bowiem Apple zaprezentowało także drugi nowy chip, M1 Max, zgodnie z obietnicami szybszy aż czterokrotnie od pierwszej wersji M1. Nie da się ukryć, że pokazanie dwóch nowych chipów było ruchem, którego nikt się nie spodziewał.

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru była jednak premiera nowego MacBooka Pro. Zgodnie z przeciekami, Apple pokazało dwie wersje, 16 cali o grubości 16,8 mm i 14 cali o grubości 15,5 mm. Co ważne, firma skończyła z Touch Barem i zastąpiła go zestawem klawiszy funkcyjnych, co powinno spodobać się wszystkim krytykom marki. Sporym powrotem jest duża liczba portów, pozwalająca na swobodne podłączenie kilku urządzeń.