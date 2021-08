Kontra AMD. Procesory na architekturze ZEN 3 z interesującym dodatkiem 3D V-Cache

AMD planuje dodać do każdego chipletu stos pamięci 3D V-Cache o pojemności 64 MB. Stos będzie zamontowany pionowo na modułach pamięci L3 za pomocą połączenia TSV (Through Silicon Via) o odstępie 9 mikronów. Pozwoli to na zachowanie powierzchni układu bez zmian. Jest to najnowsza metoda opracowana przez TSMC i oferuje 3-krotną poprawę wydajności energetycznej oraz 15-krotnie większą gęstość w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań.