Kontrolowane niszczenie ETH. Co minutę znika ETH o wartości 12 000 USD

Zmiany spowodowało wprowadzenie tzw. hard forka London 1559. W porównaniu do początku roku gwałtownie wzrosła trudność wydobycia ETH, która jest około 2 razy trudniejsza niż wcześniej. Teraz stopnień wydobycia jest wysoki i wynosi 8,4, a jak będzie jeszcze wyższy, to kopanie stanie się opłacalne tylko dla większych kopalń.

Kurs także uległ trzykrotnemu zwiększeniu z około 1 tys. do 3 tys USD, aby zrównoważyć zwiększoną trudność kopania. Jest to przygotowanie do przejścia z dowodu pracy na dowód posiadania, który zmusi małe kopanie do przerzucenia się na inną kryptowalutę.