Nielegalna kopalnia kryptowalut. Znajdowała się w szkole policyjnej

Nielegalna kopalnia kryptowalut to nie rzecz, którą łatwo ukryć. Oczywiście zależy to od jej rozmiarów, ale jeśli ma być to dochodowa działalność, potrzeba sporo sprzętu. A jak wiadomo, duża koparka kryptowalut, zużywa dużo energii elektrycznej. A to generuje koszty. Z tego względu względnie często ludzie decydują się na obciążanie rachunkami za prąd niczego nieświadome instytucje.