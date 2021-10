Korzystasz z bankomatu? Uważaj na cash trapping

Może to oznaczać, że właśnie padliśmy ofiarą cash trappingu. Pieniądze "wyszły" z bankomatu, ale przykleiły się do zamontowanej przez złodzieja listwy. Z naszego konta zniknęły środki, a bank potwierdził prawidłową transakcję. Nasza gotówka została jednak przyklejona do listwy.

W tej sytuacji powinniśmy zadzwonić do obsługi banku lub do operatora bankomatu. Jeżeli nie otrzymaliśmy gotówki z bankomatu do ręki, może to oznaczać błąd systemu lub próbę kradzieży. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy w takiej sytuacji oddalać się od bankomatu. Złodziej z pewnością czeka gdzieś w okolicy, by w ciągu kilku chwil ukraść wypłacane przez nas pieniądze.