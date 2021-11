Korzystasz z Office'a? Eksperci biją na alarm

Zagrożenie, o którym mowa, to typowy phishing, czyli nakłanianie ofiary do odwiedzenia spreparowanej strony lub otwarcia zainfekowanego załącznika do wiadomości. W tym przypadku chodzi o tę pierwszą odmianę, a jak precyzuje CERT Orange, zestaw linków z nietypowymi domenami pokroju shops, xyz czy sbs. Celem ataku są użytkownicy Pakietu Microsoft 365, do niedawna znanego po prostu jako Office 365.