Korzystna oferta pożyczki? Lepiej miej się na baczności

Oszustwo zostało zauważone przez ekspertów z Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF). Ostrzegają oni przed wyjątkowo korzystnymi ofertami pożyczek o niskich kosztach. Jak wyjaśniają: "przy minimalnych wymogach formalnych, pożyczkobiorca może otrzymać do kilkuset tysięcy złotych. Przed wypłatą pożyczki musi jedynie dokonać opłaty ubezpieczeniowej, po której oszuści znikają".

Zazwyczaj tego typu oferty można spotkać w mediach społecznościowych np. na Facebooku. Oszuści zamieszczają ogłoszenia na różnych grupach i zachęcają potencjalne ofiary do skorzystania z ich oferty. Najprawdopodobniej konta, którymi posługują się przestępcy, zostały wcześniej przejęte. Istnieje na to wiele sposobów. Jednym z nich jest zachęcenie do pobrania podrobionej aplikacji lub kliknięcia w załącznik, który tak naprawdę jest złośliwym wirusem typu LokiBot.