Kryptowaluty bez realnej wartości. Chiny uderzają w rynek krypto

Biorąc pod uwagę, że kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ethereum wymykają się tradycyjnemu rozumieniu środka płatniczego, nie dziwi negatywne podejście banków do kryptowalut. Nie tylko Chiny mają problem i starają się zachęcić potencjalnych inwestorów do rezygnacji z ich zakupu. Wiele państw rozważa wprowadzenie ograniczeń w handlu kryptowalutami ze względu na ich spekulacyjny charakter.

W przypadku Chin wyraźnie widać jednak zaostrzenie walki z takimi środkami jak Bitcoin. Narodowy Bank zdecydował się na współpracę z Chińską Komisją Regulacyjną ds. Bankowości i Ubezpieczeń (w skrócie PBOC). Te dwie instytucje postanowiły ukrócić pozyskiwanie środków z kryptowalut oraz na nie. Co więcej, PBOC zachęca swoich obywateli do zgłaszania wszelkich przestępstw związanych z kryptowalutami. Ze względu na to, że samo ich kopanie jest nielegalne w kilku prowincjach ChRL, osoby zainteresowane tymi środkami mogą szybko wpaść w duże kłopoty.

Na tym nie koniec, bo już ostatnie regulacje nałożone przez Chiny doprowadziły do nagłego spadku kursu Bitcoina. Inwestorzy mogli tylko patrzeć, jak kryptowaluta osiągnęła wartość poniżej 34 tysięcy dolarów za jednostkę. To zachwianie się kryptowaluty przełożyło się na setki milionów dolarów, które zostały stracone przez inwestorów. W sytuacji dalszego wprowadzania regulacji i zachęcania obywateli do raportowania o nieprawidłowościach związanych z tą walutą, można się spodziewać, że kurs ponownie czeka spadek. Ten zaś, ponownie, doprowadzi do utraty milionów dolarów.