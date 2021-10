Krytyczne błędy w iOS-ie. Apple wypuściło pilną poprawkę systemu

Jak donosi serwis Threatpost, szczególnie niepokojący jest jeden z opisanych przez Apple problemów. Dotyczy on uszkodzenia pamięci w IOMobileFrameBuffer dla Apple TV. Co więcej, firma informuje, że jest świadoma, że luka mogła być aktywnie wykorzystywana przez hakerów. Mając to na uwadze, wszyscy użytkownicy tych urządzeń powinni jak najszybciej dokonać aktualizacji.