Oferta Plush

Sieć Plush posiada jedną z lepszy ofert. Jej cena to 30 zł. W ofercie tej otrzymać można pakiet internetowy 20 GB, a także SMS-y i rozmowy do wszystkich bez limitu! Plush posiada ciekawe oferty zarówno w abonamencie, jak i na kartę. Są one dostosowane do klientów i są mocno konkurencyjne. Plush cieszy się dobrymi opiniami wśród swoich klientów. Operator ten nie nakazuje podpisywania umów długoterminowych, co docenia sporo korzystających osób. Sieć ta widnieje na pierwszych miejscach wielu rankingów topowych sieci komórkowych. Poszukując najlepszego operatora, warto poszukać różnych opcji. Oferty operatorów sieci komórkowych znajdziesz na Telerank.pl.

Oferta nju mobile

Operatorem, na którego warto zwrócić uwagę, jest również nju z ofertą "Wszystko". Otrzymujemy tam m.in.: połączenia na telefony komórkowe i stacjonarne bez limitu,

SMS-y i MMS-y bez limitu,

pakiet 20 GB Internetu,

3,4 GB pakietu internetowego w UE,

atrakcyjną cenę 29 zł miesięcznie. Poszukując operatora w 2021 roku, warto wziąć pod uwagę ofertę od nju. Operator posiada jednak swoje wady, ponieważ nie uwzględnił żadnej oferty skierowanej bezpośrednio do firm.

Oferta Virgin Mobile

Operator Virgin Mobile kusi klientów ciekawymi warunkami swojej oferty. Tutaj także otrzymasz cały pakiet nieograniczonych możliwości, takich jak nieograniczone połączenia i SMS-y do wszystkich. Zaskakująco niska cena w wysokości 14 zł, oferuje pakiet do 15 GB. Stosunek ceny do jakości jest naprawdę dobry w tej ofercie. Znaleźć możesz tu ciekawe opcje abonamentu, a także tanie możliwości na kartę. Jeśli chodzi o tego operatora, warto zwrócić uwagę również na ofertę #GIGAMAX w cenie 30 zł, z pakietem 30 GB. Klienci chwalą sobie ceny, jednak zwracają uwagę na często występujące problemy techniczne.

Oferta od Plusa

Rozglądając się za dobrym operatorem, możesz wziąć pod uwagę także ofertę od Plusa. Znajdziesz tutaj abonamenty w cenach od 35 do 85 złotych. Pakiety uwzględniają pakiety internetowe od 4 do 120 GB. W ofercie standardowo nielimitowane połączenia do wszystkich oraz SMS-y i MMS-y. Plus posiada ciekawe oferty, jednak na forach klienci skarżą się na dość wolne połączenie internetowe.