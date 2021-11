Laptopy MacBook Pro z M1 Pro i M1 Max mają problemy z filmami na YouTubie

O tego rodzaju problemach z nowymi MacBookami Pro informuje serwis Macrumors . Użytkownicy nowej serii laptopów mają skarżyć się na problemy z ich działaniem w przypadku korzystanie z platformy YouTube we wbudowanej przeglądarce Safari.

Czytelnicy Macrumors mają donosić, że próby oglądania filmów o wysokiej rozdzielczości powodują błąd jądra w przypadku systemu macOS Monterey 12.0.1. Problem ten może występować zarówno w trakcie oglądanie danej produkcji, przy przechodzeniu w tryb oglądania pełnoekranowego, a także przy powrocie do oglądania w oknie.

Wspomniany błąd jądra ma występować zarówno w przypadku modeli z chipami M1 Pro, jak i z M1 Max. Ponieważ występuje on tylko u niektórych posiadaczy nowych MacBooków Pro, nie wiadomo co może być przyczyną tego rodzaju problemów. Na naszym redakcyjnym egzemplarzu, z systemem macOS Monterey 12.0.1, chipem M1 Max i 32 GB RAM-u, nie byliśmy w stanie odtworzyć tego błędu, pomimo wielokrotnych prób.

Macrumors sugeruje, że tego rodzaju błędy jądra mogą być związane z dekodowaniem AV1. Samo Apple nie odniosło się jeszcze jednak do zgłoszeń swoich klientów, więc nie wiadomo, czy firma pracuje już nad rozwiązaniem tej kwestii. Użytkownicy, którzy należą do właścicieli pechowych egzemplarzy, muszą się więc uzbroić w nieco cierpliwości i, póki co, oglądać filmy na YouTubie w niższej rozdzielczości.