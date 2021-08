Łatwiejsze zrzuty ekranu w Google Chrome. Nowa funkcja w Android 12

Google Chrome umożliwi wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android 12. Podejście Google do tematu jest zgoła inne niż w przypadku innych producentów decydujących się na implementację tego typu funkcji. Z tego względu nie będzie ona prawdopodobnie działać we wszystkich aplikacjach dostępnych na 12. odsłonę Androida.

Google nie chciało stosować tej samej metody do tworzenia przewijanych zrzutów ekranu, co inni producenci oprogramowania. W wielu przypadkach tworzenie takich screenshotów polega na automatycznym przewijaniu w dół podczas tworzenia kolejnych zrzutów ekranu. To rozwiązanie jest skuteczne, ale w niektórych przypadkach może dawać niezadowalające efekty.