Legendarne polskie programy, z których ciągle możesz korzystać

Program ten, jak sama nazwa wskazuje, jest następcą jednego z najstarszych antywirusów na świecie autorstwa niezapomnianego Marka Sella. I choć "nowy" mks_vir nie ma tak silnej pozycji na rynku, jak jego pierwowzór, to ciągle trzyma odpowiedni poziom zarówno w wersji dla użytkowników prywatnych, jak i firmowych.

Szkoda tylko, że mks_vira nie wyposażono w wersję bezpłatną, bo byłby silnym konkurentem dla słowackiego Avast Free Antivirus i rosyjskiego Kaspersky Free. Tym bardziej, iż w najnowszym wydaniu wykorzystuje znikome ilości zasobów systemowych.

ALLPlayer

W pierwszej dekadzie XXI wieku mieliśmy najlepsze na świecie odtwarzacze plików wideo. Wystarczy tu wymienić takie nazwy jak BESTplayer, SubEdit-Player, VPlayer, Koala Player czy CinemaPlayer. Niestety do tych czasów ostał się tylko jeden z nich, a jest nim powstały jeszcze w tamtym millenium - ALLPlayer.

23-letni ALLPlayer ciągle jest popularnym programem do oglądania filmów z pasującymi napisami oraz słuchania muzyki. Odtwarza wszystkie znane formaty multimedialne i pliki RAR, a ponadto ma zaimplementowaną funkcję LiveUpdate, która aktualizuje najnowsze kodeki, jeśli wystąpi problem z otwarciem pliku filmowego.

No i jak na nowoczesny multiplayer przystało, ALLPlayer posiada także wbudowane radio i ochronę rodzicielską. Program ma zatem całkiem dużo zalet i przy odpowiednim zainstalowaniu stanowi prawdziwy kombajn multimedialny, z którego można korzystać całkowicie za darmo.

AutoMapa

AutoMapa choć pojawiła się na rynku już w 2003 roku, to ciągle jest jednym z najpopularniejszych w Polsce programów do nawigacji GPS. Program jest często aktualizowany i ma tysiące map Polski i Europy. Choć żeby w pełni skorzystać z jego możliwości trzeba wykupić wersję komercyjną.

Pajączek NxG Professional

Kolejny płatny program na tej liście, który wśród rodzimych programistów cieszy się wielkim majestatem. Chodzi tu rzecz jasna o Pajączka, na którym powstało wiele znanych polskich stron internetowych. A miało to miejsce zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.

I choć ostatnia aktualizacja Pajączka miała miejsce już ponad 8 lat temu, to ciągle jest on wartościowym programem webmasterskim. Wszak zawiera kilkadziesiąt przydatnych narzędzi do tworzenia stron WWW oraz aplikacji Web.

Odkurzacz

Program trochę już z innej epoki, bo na Windows 10 już prawie nikt nie korzysta z narzędzi służących do oczyszczania zawartości dysków twardych ze zbędnych plików. Odkurzacz ciągle jednak jest pobierany na portalu dobreprogramy, o czym świadczą dzienne pobrania w okolicy 150.

Pobierają go jednak głównie użytkownicy starszych systemów windowsowskich. Warto przy tym przypomnieć, iż Odkurzacz przez dobrą dekadę toczył zaciekłą walkę z CCleanerem o miano najlepszego na świecie oprogramowania do oczyszczania komputerów PC. A to jest najlepszy przykład, że my Polacy umiemy tworzyć znakomite aplikacje, które świetnie się sprawują na tle innych zagranicznych.

Gadu-Gadu

15 sierpnia 21 lat skończy nasz najsłynniejszy komunikator internetowy. Jest to szmat czasu, a GG już od dobrych dziesięciu lat nie jest na topie. Wtedy to korzystało z niego mniej więcej 7 milionów unikatowych użytkowników, wysyłających do 300 milionów wiadomości dziennie.

Później było już tylko gorzej, jednakże w 2018 roku GG kupiła polska firma England.pl i komunikator dostał nowe życie. Od tego czasu wygląda bowiem bardziej nowocześnie, jest lżejszy i można z niego korzystać online, jak i za pomocą aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS. Tutaj natomiast polecamy jego bezpłatną wersję pecetową.

e-pity

e-pity jest jednym z najbardziej cenionych rodzimych programów dotyczących rozliczeń podatkowych. I już od dekady ułatwia elektroniczne rozliczenie rocznej deklaracji PIT.

Program e-pity czyni to za pomocą kreatora, który obsługuje się w bardzo przystępny sposób dla podatnika. Ponadto jest dostępny na licencji bezpłatnej i pozwala na samodzielne wpisanie nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%.

Arcabit AntiVirus

Listę tę rozpoczyna i kończy program antywirusowy. Arcabit to nowoczesny antywirus, który można użytkować zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Jednak podobnie jak mks_vir za darmo jest dostępny tylko w 31-dniowej wersji próbnej. W ogólnym mniemaniu zaś najlepiej sprawdza się w małych firmach, lecz i w przypadku użytkowników indywidualnych trzyma dobry poziom.

