Lidl uruchamia nową aplikację. Pozwoli zapomnieć o kolejce do kasy

Lidl wprowadza nową usługę w ramach pilotażu w sklepie w południowo-zachodnim Londynie – donosi portal The Grocer. Pozwoli ona klientom na samodzielne skanowanie produktów za pomocą smartfonów podczas zakupów. Następnie skanują oni kod kreskowy wygenerowany na urządzeniu przy kasie przed dokonaniem płatności, co eliminuje konieczność stania w kolejce i korzystania z pomocy ekspedientki.

Wymagana wersja aplikacji na smartfony z tzw. "wczesnym dostępem" o nazwie "Lidl Go" była dostępna do pobrania 3 sierpnia ze sklepu z aplikacjami Google Play. Lidl już 23 lipca złożył wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego "Lidl Go" dotyczącego "systemów samoskanujących dla klientów".

W ramach zabezpieczenia przed kradzieżą personel jest "uprawniony do przeprowadzania regularnych kontroli użytkowników w losowych odstępach czasu oraz do samodzielnego skanowania poszczególnych lub wszystkich przedmiotów przeznaczonych do zakupu, lub już zakupionych w celu sprawdzenia, czy zostały one prawidłowo zeskanowane".