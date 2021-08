Linux miał swój początek aż 30 lat temu. Przez ten czas zmienił się nie do poznania

Jak przypomina Jon Erlichman na swoim Twitterze, to właśnie 25 sierpnia 1991 roku Linus pochwalił się światu swoim dziełem. Zgodnie ze słowami samego autora, miał on być małym, hobbystycznym projektem, który nie stanie się profesjonalny ani komercyjny. Torvalds chciał jednak otrzymać informację zwrotną na temat Linuxa licząc, że dzięki opiniom kolegów z branży będzie w stanie nieco poprawić system.

Użytkownicy Twittera słusznie zauważyli, że to, co początkowo miało być niewielkim systemem do użytku prywatnego, obecnie rozrosło się do ogromnego, poważnego projektu, który stanowi podstawę internetu. Sporo fanów technologii nie wyobraża sobie także smartfonów bez Androida, którego jądro stanowi Linux.