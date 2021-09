Logitech przedstawia klawiaturę MX Keys Mini

Wszystkie produkty zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu nie tylko doskonałego rozwiązania do pracy, ale również zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Część plastikowych komponentów myszy MX Keys Mini jest wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR) - 30% w przypadku grafitu i 12% w przypadku jasnoszarego i różowego koloru. Program PCR firmy Logitech ilustruje zaangażowanie marki w projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju i zdolność do wprowadzania innowacji w celu nadania materiałom drugiego życia, co pomaga zmniejszyć wpływ naszej branży na emisję dwutlenku węgla. Do końca 2021 roku połowa obecnej linii myszy i klawiatur Personal Workspace firmy Logitech będzie zawierać pewien poziom plastiku PCR, a nowe produkty będą używać plastiku PCR, gdzie tylko będzie to możliwe. Papierowe opakowanie MX Keys Mini jest również pozyskiwane z lasów z certyfikatem FSC(R), co odzwierciedla zaangażowanie firmy Logitech we wspieranie odpowiedzialnego zarządzania światowymi lasami.