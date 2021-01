Acer wprowadza na rynek nowe laptopy dla graczy z serii Nitro, Helios i Triton

Pod koniec zeszłego tygodnia Acer zaprezentował nowe modele swoich flagowych laptopów dla graczy. Wśród nowości pojawi się Predator Triton 300 SE, Nitro 5 oraz Predator Helios 300. Dwa pierwsze zostały wyposażone w nowe procesory Intel Core H35 11. generacji a Triton i Predator, zostały dodatkowo doposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30. Nowe modele otrzymają szereg nowoczesnych funkcji i ulepszeń, takich jak wyższą częstotliwość odświeżania obrazu czy wydajniejsze chłodzenie.

Informacja ta bardzo mnie zainteresowała, gdyż ciągle mam w pamięci udane testy modeli dla graczy Acer Predator Helios 500 oraz Triton 700. Mimo że od ich recenzji minęło sporo czasu, a na rynku ukazały się nowocześniejsze rozwiązania technologiczne, wypuszczanie na rynek modeli idealnie skrojonych pod gaming dowodzi, że granie na komputerach tak szybko nie odejdzie do lamusa.

Predator Triton 300 SE - mały, ale wariat

Ma to być model skierowany dla graczy stawiających pierwszeństwo w kwestii mobilności, o czym świadczyć będzie cienka konstrukcja o zaledwie 17,9 mm grubości. Pomimo niepozornej, metalowej obudowy oraz dość niskiej wagi (1,7 kg) jak na model dla graczy, producent wyposażył laptopa w bardzo wydajne podzespoły. Możemy więc liczyć na procesor Intel Core i7 H35 (11 generacji) o częstotliwości taktowania nawet do 5 GHz, wsparty mocną karta graficzną - NVIDIA GeForce RTX 3060.

Za wydajny system chłodzenia odpowiadają tu dwa wentylatory AeroBlade 5 gen. oraz autorska technologia Vortex Flow, która zadba o właściwy poziom temperatury, nawet podczas największych stresów. Wentylatory zostały wyposażone w specjalne łopatki, pobierające jeszcze większą ilość powietrza przy zachowaniu odpowiedniej redukcji turbulencji, zwiększając tym samym wydajność podczas chłodzenia najbardziej narażonych na przegrzanie komponentów - nawet o 10% wydajniej niż w poprzedniej generacji. System Vortex Flow zbudowany z ciepłowodów, odpowiedniej ilości wylotów powietrza, zapewni aerodynamiczny przepływ wewnątrz obudowy.

Perełka na torcie 14-calowego wyświetlacza FullHD ma być odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz. Laptop ten w zupełności wystarczy do pracy biurowej, zaawansowanych multimediów a przede wszystkim - do mobilnego grania. Żywotność baterii w cyklu mieszanym ma wystarczyć nawet do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu, choć w trybie gry, czas ten może zostać drastycznie zmniejszony.

Predator Helios 300 - płynność bez kompromisów

Drugi zaprezentowany przez Acera model, został wyposażony w mocniejszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080, wspartą aż 32 GB pamięci RAM DDR41, stając się idealną jednostką do grania, ale również montażu i twórczości graficznej. Moc drzemiąca w nowoczesnych trzewiach powinna sprostać wymaganiom, nawet największych growych wyjadaczy a częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 240 Hz z czasem reakcji 3 ms, przyczyni się tylko do lepszych wyników na wirtualnych polach bitew.

Laptop został wyposażony w zaawansowany system audio DTS:X Ultra, zwiększający wrażenia podczas słuchania muzyki, oglądania filmów oraz przy rosnących doświadczeniach w grach komputerowych. Również i tutaj mamy do czynienia z systemem wentylatorów Acer AeroBlade wspartych technologią CoolBoost, dopasowującą pracę do warunków, zachowując optymalne chłodzenie w każdej części urządzenia.

Acer Nitro 5 - budżetowy mistrz gry

Zestawienie kończy model, będący idealnym kompromisem jakości i ceny. Seria Nitro zawsze kojarzyła się z wydajnością, wysoką klasą wykończenia oraz niewygórowaną ceną, która nie nadszarpywała portfeli, gwarantując moc na kilka najbliższych lat użytkowania. Podobnie jest także i w tym przypadku. Za moc obliczeniową odpowiada nowoczesny procesor Intel Core H35 11 generacji, który przy akompaniamencie karty graficznej NVIDIA GeForce GTX (zapewne 1650) oraz aż 32 GB pamięci RAM DDR4, powinien sprostać graniu na wysokich i bardzo wysokich ustawieniach, zdecydowanej większości nowych gier komputerowych. Obecność szybkich dysków SSD M.2 PCIe/SATA1 zapewnią wystarczającą ilość pamięci i wydajność podczas zapisywania / odczytywania danych, ładowania programów i aplikacji.

Za optymalną pracę wiatraków odpowiada dedykowane oprogramowanie NitroSence, oddające użytkownikowi pełną władzę nad kontrolą temperatury pracy procesora, ale również nad prędkością obrotów wentylatorów. Dzięki zastosowaniu wąskiego obramowania ekranu stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 80%, przy czym nareszcie otrzymujemy odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz z magicznym czasem reakcji do 3 ms!

Producent zdecydował się również wprowadzić kilka małych, ale znaczących udogodnień. Gniazdo ładowania zostało umieszczone z tyłu obudowę, ułatwiając podłączenie bez uczestniczenia w procesie plątania kabli na biurku, port USB-C kompatybilny ze standardem Thunderbolt 4 oraz karta Intel Wi-Fi 6 (Gig+) zapewniająca szybkie przesyłanie danych po sieci bezprzewodowej. Klawiatura została wyposażona w czterostrefowe podświetlenie RGB z pełną możliwością jej konfiguracji.

Dostępność rynkowa

Na Polskim rynku elektroniki, modele laptopów dla graczy Acer Predator Helios 300, Acer Triton 300 SE oraz Acer Nitro 5, powinny być dostępne między pierwszym a drugim kwartale 2021 roku, a więc przyjdzie nam na nie nieco zaczekać. Ceny zostaną podane bliżej premiery.

Być może doświadczymy tych samych trudności co podczas trwającej pandemii, w której o nowym sprzęcie się tylko słyszy, ale nie widzi - bo wszystko wykupują do pracy zdalnej i graniu po godzinach. Podobnie ma miejsce z dektopami PC, których ceny i zainteresowanie, przeżywają całkiem udany renesans.