Bezprzewodowy Home-Office na trzech komputerach jednocześnie? Klawiatura Natec Dolphin w akcji!

O zaletach pracy zdalnej nie ma co wspominać. Wielu z nas jest ciągle uwiązanych na smyczy pandemicznej przez pracodawców, którzy już teraz przewidują dłuższy niż dotychczas zakładali home-office. Ten trudny dla całego świata okres, przestawienie się na pracę w domu oraz rosnące ceny elektroniki użytkowej, stały się idealnym startem dla produktów niszowych. Dzięki takiemu stanu rzeczy, na rynku pojawiło się więcej urządzeń wskazujących, słuchawek czy klawiatur, często obsługujących więcej niż jedno urządzenie. Do takiego grona należy, mający niedawno swoją premierę - Natec Dolphin.

Minimalizm i funkcjonalność

Miałem już na stanie klawiaturę bezprzewodową marki - Natec Turbot, ale jej średnia jakość wykonania oraz zauważalny imput-lag, spowodował, że korzystałem z niej tylko do poruszania się w menu telewizora. Na przełomie tych kilku lat na warsztat zawitały u mnie fajne myszki bezprzewodowe producenta, od wertykalnie taniego Euphonie i Crake po niespodziankę w postaci wielozadaniowej myszki Osprey. W dzisiejszym wpisie chciałbym się z wami podzielić wrażeniami z użytkowania bezprzewodowej klawiatury producenta, wyposażonej w łączność po 2.4 GHz oraz Bluetooth, obsługująca do 3 urządzeń jednocześnie.

Wyjmując klawiaturę z pudełka musimy być świadomi, że nie otrzymamy z nią żadnych dodatkowych akcesoriów. Producent dorzuca jedynie prostą instrukcję obsługi, wyjaśniającą sposób połączenia urządzeń między sobą oraz podaje najważniejsze cechy sprzętu. Muszę przyznać, iż po wyjęciu klawiatury z pudełka, zostałem bardzo mile zaskoczony - urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a front klawiatury został pokryty aluminiową powłoką o szorstkim wykończeniu.

Do naszej dyspozycji, producent oddał pełnoprawną klawiaturę, wyposażoną w klawisze multimedialne, funkcje oraz najważniejsze - część numeryczną, która wciąż powoli, ale coraz częściej - odchodzi do lamusa. Klawiatura została wykonana bardzo porządnie, elementy świetnie ze sobą współgrają, co powoduje, że przy mocnym wyginaniu jej na boki, nic nie skrzypi ani trzeszczy. Wykonanie oceniam na piątkę z plusem, podobnie jak spód urządzenia. Ten został wykonany z plastiku dobrej jakości, a na górnej jego części, producent zastosował ramkę, unoszącą klawiaturę o dodatkowe 15 stopni względem podłoża.

Tu też znajduje się wyjmowana tacka z miejscem na dwie baterie AAA (dodawane do zestawu) oraz nadajnik 2.4 GHz. Po zdjęciu z akumulatorków folii zabezpieczającej oraz włożeniu ich do tacki możemy przejść do uruchomienia klawiatury. Włącznik znajduje się na tylnej krawędzi. Po uruchomieniu klawiatury należy wybrać odpowiedni sposób łączności - po odbiorniku lub przy pomocy Bluetooth. Z racji korzystania z laptopa, często wybieram tą drugą, najwygodniejszą opcję. Klawisze do zmiany łączności, znajdują się po prawej stronie, tuż nad częścią numeryczną.

Klawisze zamontowane w klawiaturze, charakteryzują się świetnej jakości skokiem oraz cichą kulturą pracy. Producent zastosował w niej nisko-profilowe klawisze, wykonane w technologii X-Scissors, wykorzystywanej m.in w klawiaturach laptopów. Pisanie na niej jest bardzo szybkie i wydajne, co przedkłada się na bezproblemową pracę biurową. Każdy z klawiszy, posiada specjalne wgłębienie ułatwiające pisanie. Urządzenie to posiada również funkcje dodatkowe wspierane przez klawisze multimedialne, umożliwiające wywołanie lupy, sterowanie multimediami czy wywołanie systemowego kalkulatora.

Z klawiaturą możemy łączyć się za pomocą dołączonego nadajnika, obsługującego 2.4 GHz, oraz dwóch kanałów Bluetooth - BT1 (Bluetooth 3.0) oraz BT2 (Bluetooth 5.0). Pozwoli to na bezproblemowe sparowanie do trzech urządzeń jednocześnie, bez obawy o zdublowanie czynności wykonywanych na tej klawiaturze.

Specyfikacja techniczna

Układ - standardowy US

Profil - niski

Liczba klawiszy - 108 / 13 multimedialnych

Mechanizm klawiszy - X-Scissors

Łączność - bezprzewodowa

Rodzaj łączności - 2x Bluetooth / 2.4 GHz

Zasięg - do 10 m

Wymiary - 21 x 125 x 437 mm

Waga - 563 g

Produktywność

Z klawiatury korzystam codziennie przez 8 godzin. Bardzo szybko przyzwyczaiłem się do nieco odmiennego układu klawiszy, z nieco zmniejszonym ENTER'em oraz krótkawym DELETE. Natec Dolphin to przede wszystkim bardzo wygodna klawiatura, idealna pod pracę pisaną, ale również pod blogi oraz wolną publicystykę. Jej mobilna wersja uprawnia do łatwego przenoszenia a w razie potrzeby - do szybkiego i bezproblemowego podłączenia z nowym urządzeniem. Przykładu szukać daleko nie trzeba - kilka razy miałem sytuację, że pisałem bloga a na telefonie ktoś pisał do mnie w pracowniczym komunikatorze. Jeden klawisz wystarczył, by połączyć się ze smartfonem w Androidzie i tam odpisać koledze z marszu - wygodne rozwiązanie.

Innym razem potrzebowałem sparować z systemem trzy laptopy i zamiast przełączać się między nimi za każdym razem, sparowałem klawiaturę i mogłem szybciej się z nimi trzema poradzić. Zasięg do 10 metrów jest możliwy, ale gdy w okolicy nie ma żadnych ścian czy przeszkód terenowych. W serwerowni firmowej problemów nie zauważyłem, choć przeszkód było sporo.

Podsumowanie

Jeżeli szukasz taniego rozwiązania, klawiatury bezprzewodowej, którą podłączysz jednocześnie do trzech urządzeń, to jestem zdania, że Natec Dolphin jest idealnym rozwiązaniem. Gdy dodamy do tego w miarę akceptowalną cenę, klarującą się na poziomie ~150 zł*, to nasze potrzeby zostaną zaspokojone. Urządzenie działa w oparciu o dwie baterie AAA, które powinny nam wystarczyć na 6-7 miesięcy pracy w ergonomicznym trybie oszczędzania energii. W tryb hibernacji klawiatura wchodzi po dość długiej bezczynności. Moim zdaniem warto :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.