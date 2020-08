Cooler Master CK350 RGB (Outemu RED) — mechaniczna klawiatura dla graczy

Cooler Master CK350 jest jedną z najtańszych klawiatur mechanicznych dla graczy. Charakteryzuje się ona dobrym wykonaniem, możliwością skorzystania z podświetlenia RGB oraz zastosowaniem wysokiej jakości przełączników OUTEMU. Od pewnego czasu testuję owo urządzenie pod kątem pisania oraz grania. Teraz mogę śmiało przedstawić moje stanowisko co do tego modelu.

Urządzenie bardzo przypomina mi o wiele droższy model marki Logitech - G512, ale posiada jedną problematyczną cechę względem wyższego jakościowo produktu. Cooler Master przede wszystkim postawił na wysokiej klasy komponenty oraz wydajne przełączniki marki OUTEMU. Do wyboru mamy trzy warianty - brązowe, niebieskie oraz czerwone. Moim faworytem zawsze będą te ostatnie, gdyż oferują najszybszy czas reakcji.

Minimalizm

Producent nie dodaje do zestawu żadnych wartych uwagi akcesoriów, prócz instrukcji obsługi oraz uchwytu do wyciągania klawiszy. Po zdjęciu przeźroczystej obudowy ochronnej i wyciągnięciu kabla z kartonika naszym oczom ukazuje się całkiem fajna klawiatura. Producent zadbał by pierwsze wrażenia wizerunkowe były na wysokim poziomie pokrywając obudowę szczotkowanym aluminium. Podobnie jak we wspomnianym Logitech'u wygląda to bardzo estetycznie, gdyż na takiej powierzchni nie zostają m.in tłuste odciski palców.

Boki klawiatury zostały wykonane z elementów tworzywa sztucznego dobrej jakości, a na spodzie zainstalowano dwie odginane nóżki by podnieść urządzenie o 25 stopni. Z tyłu klawiatury wychodzi 1,8-metrowy kabel USB, pokryty - niestety - gumą. Szkoda, że w dobie nowoczesnych technologii, wiele firm dalej stosuje gumowe oploty.

Na froncie znajdują się klawisze funkcyjne (górna belka), które możemy wywoływać poprzez zastosowanie klawisza FN. W całości są one poświęcone, by nadzorować opcjonalne podświetlenie RGB, składające się z całej masy animacji, zmian kolorów oraz ich natężenia i prędkości. Producent całkowicie zrezygnował z dodatkowych opcji sterowania, pozostając przy domyślnym sterowaniu muzyką, głośnością czy włączeniu kilku programów.

Pod plastikowymi klawiszami znajdują się mechaniczne przełączniki OUTEMU RED, które zresztą należą do ścisłej czołówki. Pozwalają one na wydajną pracę pisarską oraz również na szybką reakcję klawisz-akcja, co pokazuje pazur w grach komputerowych.

Specyfikacja techniczna

Model - CK350-KKOR1

Przełączniki - OUTEMU RED

Materiał - szczotkowane aluminium / plastik

Podświetlenie - RGB LED

Czas reakcji - 1ms

Wbudowana pamięć - 64KB

Wymiary - 44 x 140 x 4,5 cm

Waga - 1190g

Użytkowanie w praktyce

Producent nie wyposażył klawiatury w żadne dedykowane oprogramowanie, więc w tym wypadku cięcia budżetowe skupiły się na zaimplementowaniu wewnętrznego systemu zarządzania. Korzystając ze skrótów na klawiaturze z funkcją FN, możemy wybrać jedno z 17 możliwych podświetleń, różniących się animacją, szybkością zmiany kolorów czy ich natężeniem. Nigdy nie byłem fanem kolorowych tęcz na sprzętach dla graczy, więc mi osobiście podpasował stały, błękitny kolor.

Zastosowane przełączniki należą do elity, szczególnie podczas grania w gry komputerowe. Tu liczy się szybkość reakcji i ogólna wydajność liczona w 1ms. Model ten daje sporo radości przy szybkiej grze nastawionej na akcję oraz dynamiczne starcia. Podczas testów dumnie służyła mi w pisaniu recenzji blogowych, ale także do zaawansowanego grania. Spędziłem z nią trochę czasu, rozgramiając przeciwników na wirtualnych polach bitew i uważam, że jest to klawiatura wygodna i bardzo dobrze się na niej pracuje, choć nie ma co ukrywać ... jedną, znaczącą wadę posiada.

Jest to niestety brak odpowiedniego wytłumienia przy wciskaniu klawiszy. Wielu producentów radzi sobie z tym na różne sposoby, a to uszczelniając przyciski lub stosując lepszej jakości klawisze. W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. echem podczas wciskania klawiszy. Przy interakcji z klawiszami, słyszymy echo odbijającego się dźwięku aktywacyjnego od aluminiowej obudowy. Gdy porównałem dźwięki z G512, wiadomo było który z modeli ma problem z odpowiednim wytłumieniem dźwięków.

Podsumowanie

Cooler Master CK350 na przełącznikach OUTEMU RED to kawał dobrej jakości sprzętu, który ma szansę na dobrą sprzedaż, szczególnie biorąc pod uwagę jego akceptowalną cenę rynkową. Obecnie można go zakupić za około ~280 zł*, co wydaje się kwotą rozsądną, biorąc pod uwagę jego plusy oraz niestety minusy. Brak kabla w oplocie oraz dość słyszalne dźwięki interakcji z aluminiową obudową mogą lekko odstraszać, lecz jeśli pracujemy długo na niej, możemy się do tego przyzwyczaić. Poza tym otrzymujemy wysokiej jakości wykonania sprzęt z zastosowaniem wysokiej klasy przełącznikami, które na pewno docenią gracze komputerowi.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność na blogu. Pozwalam modyfikować link, skracać i kupować bez mojej wiedzy, byle więcej niż 1 :)