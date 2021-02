Cooler Master CM310 - średnia półka dla graczy ceniących podświetlenie i niezłej jakości wykonanie

Niedawno wpadła mi na testy pokaźna paczka z urządzeniami wskazującymi marki Cooler Master. Moją uwagę od razu przykuł tytułowy model - CM310, w którym widzę spadkobiercę często używanych przeze mnie gryzoni spod skrzydła A4Tech'a. Myszki te charakteryzowały się swego czasu świetnym wykonaniem i zastosowaniem wysokiej klasy komponentów. Mam nadzieję, iż testowany model nie zawiedzie pod względem jakości wykonania, personalizacji oraz możliwości, przynajmniej adekwatnych do swej niskiej ceny.

Budowa i wykonanie

Urządzenie otrzymujemy w prostym, kartonowym opakowaniu, w którym oprócz myszki możemy liczyć na prostą i równie leciwie opisaną - instrukcję obsługi. W niej dowiemy się jak spersonalizować myszkę - podświetlenie oraz DPI - pod własne preferencje, używając tylko samych przycisków. W tym wypadku producent w ogóle nie pomyślał o aplikacji zarządzającej, co według mnie jest sporym niedopatrzeniem, choć ... być może nie będzie w ogóle potrzebne.

Tuż po wyjęciu z pudełka, myszka sprawia wrażenie naprawdę bardzo dobrze wykonanej. Jest to gryzoń symetryczny, a więc dostosowany także pod dłoń lewą (na upartego). Budowa jest prosta, bez żadnych futurystycznych zabiegów estetycznych / odchyleń, stonowana i przypominająca większość dostępnych na rynku myszek komputerowych. Górna krawędź została wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta szorstkim wykończeniem, poprawiającym chwyt. Pomiędzy LPM i PPM znajduje się skokowa rolka do przewijania, pokryta gumową kratką. Od środkowej rolki biegną ku grzbietowi trzy przyciski funkcyjne, odpowiadające za zmianę DPI w locie oraz animację RGB.

Tuż pod dłonią znajduje się miejsce na logo producenta, zastąpione cienkim, możliwym do podświetlenia rantem. Przestrzeń po bokach, producent wykończył gumową wstawką z poprzecznymi pręgami, uniemożliwiającymi przesuwanie się palców, nawet podczas bardzo dynamicznych ruchów. Na spodzie nie zabrakło dwóch, dużych ślizgaczy teflonowych, świetnie radzących sobie na miękkich oraz twardych podkładach.

Myszka korzysta z wystarczającego sensora PixArt A3325, który idealnie sprawdzi się w pracy biurowej a tym bardziej podczas grania w gry. Specyfikacja umożliwi skorzystanie ze sporej bazy punktów czułości, choć trochę mi się to gryzie z narzuconymi odgórnie poziomami. Myszka łączy się z komputerem za pomocą 1,8-metrowego, gumowego kabla, zakończonego wtykiem USB.

Specyfikacja techniczna

Podświetlenie - RGB, (16.7 mln)

Sensor - PixArt A3325

DPI - 7 poziomów (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000)

Szybkość - 60 IPS

Próbkowanie - 1000Hz

Czas reakcji - 1ms

Akceleracja - 20 G

Wymiary - 12,7 x 7,15 x 3,95 mm

Waga - 135 g

Przygotowanie do użytkowania

Jak już wcześniej wspomniałem, producent w ogóle nie pomyślał o dedykowanym oprogramowaniu. Oznacza to, że do działania, myszce nie jest potrzebny żaden program, tylko domyślny sterownik. Po jego automatycznej instalacji możemy od razu przejść do użytkowania. Myszka Cooler Master CM310 wyposażona została w podświetlenie RGB, inicjujące się od razu po włączeniu urządzenia. Dzięki przyciskowi na grzbiecie - jesteśmy w stanie samodzielnie ustawić preferowaną dla nas animację kolorów lub z niej całkowicie zrezygnować.

Przy pomocy prawego klawisza oraz dwóch na lewej krawędzi, jesteśmy w stanie określić szybkość animacji i podświetlenie, odpowiednio regulując jej szybki oraz wolny efekt przejścia. Jeżeli zdecydujemy się wyłączyć podświetlenie, to pozostaną nam widoczne tylko dwa przyciski - logo producenta oraz kolor na rolce, odpowiadający wybranemu DPI.

Testy w grach

Muszę przyznać, iż trochę się zdziwiłem, gdy zauważyłem jak nieźle się na niej gra, a co dopiero pracuje. Dzięki wydajnemu sensorowi wspartego 7 trybami DPI w zupełności wystarcza do poruszania się po rozdzielczościach ekranu - FullHD, 2.7K oraz 4K. Mimo iż często miałem chęć zmiany czułości na magiczne 1500-1600 DPI, to udawało mi się przyzwyczajać do wartości odgórnie przyjętych przez producenta.

Bez problemu radziłem sobie w strategiach czasu rzeczywistego, dynamicznych strzelankach oraz taktycznych grach MOBA. Jak na tę półkę cenową i ilość konkurencyjnych modeli, Cooler Master CM310 radzi sobie całkiem nieźle, mimo kilku poważnych braków.

Podsumowanie

Dla osób - takich jak ja - które nader często zmieniają DPI naprzemiennie w pracy i podczas grania, zapewne zasmuci fakt dość słabej konfiguracji czułości poprzez domyślne ustawienia producenta. Najbardziej brakuje mi tutaj dedykowanego oprogramowania do zarządzania czułością, choć nie ukrywam, że przydałaby się również opcja ręcznego ustawienia animacji lub stałego koloru. No, ale w takiej półce cenowej kompromisy muszą być, tym bardziej że za nową myszkę nie zapłacimy więcej niż ~130zł*. Według mnie CM310 to duchowy spadkobierca serii fachowych myszek A4Tech'a X7, a to bardzo dobry znak!

