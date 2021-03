Cooler Master MK730 (Brown) - klawiatura mechaniczna dla graczy z wygodnym oparciem nadgarstków

Prawie rok temu miałem możliwość przetestowania i opisania na blogu swoich wrażeń z użytkowania klawiatury mechanicznej Cooler Master CK350 na czerwonych przełącznikach Outemu Red. Klawiatura ta zrobiła na mnie dobre wrażenie, przekonując do siebie niewygórowaną ceną oraz możliwościami. Dziś na warsztacie pojawiła się kolejna klawiatura z wyłączeniem części numerycznej, której klawisze osadzono na niezłej jakości przełącznikach MX Cherry Brown. W dzisiejszym wpisie chciałbym wam zaprezentować dobrej klasy urządzenie, które sprawdzi się wyśmienicie podczas grania, ale również w sferze biurowej i multimedialnej. Przed państwem - Cooler Master MK730!

Zestaw pełen dodatków

Marka Cooler Master znana jest z tego, że wypuszcza na rynek dobrej klasy urządzenia, charakteryzujące się akceptowalną ceną i wzorowym wykonaniem. Ich nowa klawiatura wyglądem przypomina bezprzewodówkę Logitech G915 TKL, ale wyróżnia się klawiszami o wysokim profilu, innej klasy przełącznikami oraz dołączoną do zestawu gumową podpórkę pod nadgarstki. Producent do zestawu dorzuca także mały pakiet akcesoriów dodatkowych, w postaci: zamiennych klawiszy (strzałki i WASD) oraz dołączony keycaps puller. Bardzo miłym gestem jest dodanie do zestawu materiałowego etui na klawiaturę.

Muszę przyznać, że pierwsze wrażenie tuż po wyjęciu urządzenia z pudełka, było zaskakująco dobre. Klawiatura została wykonana z wysokiej jakości komponentów, w których góruje tworzywo sztuczne oraz aluminium, pokrywające frontową taflę płyty. Trzeba również zaznaczyć, iż poziom spasowania jest idealny - nic nie trzeszczy, a obudowa jest niezwykle zwarta. Krawędzie boczne zostały zaokrąglone lub lekko ścięte, w szczególności te, do których przymocujemy na magnes, dołączoną do zestawu podpórkę.

Mimo dość futurystycznego wyglądu, klawiaturę tą cechuje pewna spójność i elegancja. Urządzenie to wypada na tle swojej konkurencji bardzo dobrze, idealnie wpasowując się w miejsce rozrywki prawdziwego gracza jak i w zwykłego pracownika biurowego. Ale by odróżnić w jakiś sposób od siebie te dwie różnorakie cechy, producent zastosował podświetlenie RGB. Dotyczy ono kilkustopniowego podświetlenia klawiszy, ale również rantów okalających urządzenie. Muszę przyznać, że takowe podświetlenie świetnie wypada w pomieszczeniach z trudnym doświetleniem, ale i w jasnym pomieszczeniu wygląda bardzo interesująco.

Producent wyposażył swoją klawiaturę w przełączniki Cherry MX Brown. Należą one do najbardziej uniwersalnych przełączników mechanicznych. Siła nacisku potrzebna do aktywacji to niewiele więcej niż ~55g. Nieco zadziwiła mnie ich głośność pracy, gdyż spodziewałem się o wiele głośniejszych kliknięć. Uważam, że ich poziom można określić na przykładzie MX RED, choć są odrobinę głośniejsze. Nie powinno być to problemem podczas pisania czy nawet dynamicznego grania, choć jeśli zamierzamy na nich streamować gry, mogą okazać się za głośne.

Klawiatura posiada 4 gumowe stopki, utrzymujące ją w miejscu nawet przy dynamicznej grze. Dwie z nich umożliwiają podniesienie klawiatury o dodatkowe 15 stopni nachylenia. Nachylenie uzyskane w ten sposób sprzyjać będzie pisaniu i graniu, choć możliwe jest także ulokowanie klawiatury "na płasko". Do klawiatury zamocować możemy dołączoną do zestawu, gumową podpórkę na nadgarstki. Jest ona poprawnie wykonana, materiał gumowy jest przyjemny w dotyku, choć przyznam szczerze, że jak na moje lapy, jest nieco za krótka. Łączy się z urządzeniem za pomocą wbudowanych magnesów.

MK730 łączy się z komputerem za pomocą kabla USB - USB-C. Ten został opleciony materiałem, co pozytywnie wpływa na jego użytkowanie. Kabel jest odpinany i dzięki zamontowanym na spodzie prowadnicom, daje się go odpowiednio poprowadzić na boki lub centralnie do tyłu. Taka opcja pozwala na dostosowanie położenia klawiatury względem komputera lub laptopa. Sam kabel ma długość 1,75 m.

Specyfikacja techniczna

MCU - 32bit ARM Cortex M3

Pamięć wewnętrzna - 512KB

Przyciski - Cherry MX Brown

Rodzaj - klawiatura mechaniczna

Czas reakcji - 1ms / 1000Hz

Układ klawiszy - US/INT

Podświetlenie - RGB

Akcesoria - podpórka / klawisze dodatkowe / keycaps puller

Kabel - USB na USB-C / w oplocie / 1,75 m

Wymiary - 357 x 125 x 32 mm

Waga - 550 g

Podświetlenie dla wymagających

Do dyspozycji użytkownika, producent oddał całą paletę barw - RGB. W sterownikach możemy wybrać każdy dowolny kolor, choć w praktyce - jak w standardzie u innych producentów - ich ilość ogranicza się do kilku z góry narzuconych. To niestety standard i trzeba mieć na uwadze, choć nie jest on aż tak uciążliwy jak się wstępnie wydaje. Mamy zatem dostęp do 20 predefiniowanych trybów podświetlenia oraz wyboru własnego, pod dowolny profil. Każdy z trybów posiada unikalną animację, ale możliwe jest również sterowanie jej szybkością, natężeniem jasności oraz wybranie stałego koloru podświetlenia. Zgodnie z wybranym przez nas podświetleniem, pasek okalający również będzie się do niego dostosowywał.

Tym co może zaboleć ewidentnie, jest brak jakichkolwiek diod informacyjnych. Oznacza to, że przy wciśnięciu choćby CAPSLOCK lub trybu GameMode, nie zostaniemy o tym w żaden sposób poinformowani. Jeżeli będziemy ciągle zmieniać podświetlenie lub zechcemy mieć większą kontrolę nad wciskanymi klawiszami, dobrym wyjściem będzie pobranie dedykowanego oprogramowania lub ustawienie własnych profili. Te możemy wykonać na samej klawiaturze lub wspomagając się właśnie aplikacją producenta.

Oprogramowanie dla desperatów

Jeśli mamy dość problemów z ustawieniem własnych profili poprzez skróty na klawiaturze, najszybszym wyjściem będzie pobranie dedykowanego oprogramowania. Te, pod dźwięczną nazwą Cooler Master Portal, pozwoli na szybkie dobranie odpowiednich dla nas ustawień. Oprogramowanie pozwoli na ustawienie własnych skrótów, makr, a nawet profili kolorystycznych, zapisanych na stałe w pamięci klawiatury.

Sterowniki działają bardzo płynnie, nie obciążając w drażliwy sposób naszego systemu.

Podsumowanie

Z klawiaturą spędziłem prawie dwa tygodnie i służyła mi przede wszystkim do grania. Po tym jak przeniosłem się na niski profil w klawiaturze mechanicznej, ciężko mi jest się ponownie przekonać do wysokiego profilu klawiszy. Konstrukcja jest wykonana z wysokiej jakości komponentów, specyfikacja pozwala na wygodną pracę pisarską, ale także rozgrywać dynamiczne potyczki w grach wieloosobowych. Podświetlenie uprawnia do osobistej personalizacji, a dołączona do zestawu podpórka, umożliwia odpoczynek dryfujących co chwila nadgarstków.

Nieco boli fakt, iż na rynku polskim, dostępny jest także model z MX RED, ale kosztujący nieco więcej. Śmiało można powiedzieć, że MK730 jest bardzo fajną klawiaturą, oferującą wiele możliwości, ale której cena niekoniecznie będzie przez większość poważana. Na dzień dzisiejszy za ten model przyjdzie nam zapłacić około ~560 zł*. Moim zdaniem to dobra cena za solidny sprzęt skierowany dla wymagających graczy, poszukujących jakości wykonania, wygodnej podpórki oraz świetnej jakości przełączników mechanicznych.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.