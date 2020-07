DevLife — polski IT Tycoon już za niecały miesiąc we wczesnym dostępie [+KONKURSOWE KLUCZYKI]

Zapewne kilkoro z was skojarzy polskiego wydawcę gier niezależnych Mesote Games. Raptem rok temu miałem okazję testować na łamach bloga grę EarthX, która bardzo szybko zebrała w internecie, całkiem przychylne recenzje. Tym razem przedstawiają oni grę, w którą zaangażowało się Roman Studio, szykując się na premierę rozbudowanego menadżera IT.

DevLife ma być czymś na kształt Game Dev Tycoon i Mad Games Tycoon, lecz skupiać się będzie w dużej mierze na rozwijaniu aplikacji mobilnych, stron internetowych oraz aplikacji. Gracz wcieli się w niej bowiem w początkującego programistę. Ten ma za zadanie rozkręcić swój pierwszy interes i piąć się na wyżyny biznesu.

Trudne początki

Nie ukrywam, że przed twórcami pełne ręce roboty. W udostępnionej Alfie widać niezłe postępy w kwestii mechanika-wizualizacja, w której od razu są widoczne dobrze nam znane elementy budowania świata. Mam na myśli fenomen klockowego Minecrafta, na którym twórcy budują swój wirtualny świat. Grafika jest więc kwadratowa, nie mylić broń może z pixelartową. Mamy po prostu do czynienia z dosyć ładną i zgrabnie przedstawioną oprawą wizualną.

Gracz wciela się w prostego chłopaka / dziewczynę, która postanawia wejść w dorosłość z własnym biznesem. Mając już podstawy w tworzeniu aplikacji i stron internetowych, pragniemy osiągnąć coś więcej niż marne projekciki i zadania szkolne. Zabawę rozpoczynamy od osiągnięcia wieku dorosłego, zapoznając się z intuicyjnym interfejsem i ucząc się zasad, rządzących się grą. Po rozegraniu wstępnego samouczka i obeznaniu się z zasadami gry otwieramy swój pierwszy biznes.

Nasze zadanie polegać będzie na przyjmowaniu projektów zewnętrznych, realizowaniu na podstawie terminów oraz niezbędnych umiejętności. Za ich wykonanie otrzymywać będziemy fundusze na dalszy rozwój w branży. Niestety, ale w przypadku niezrealizowania zlecenia w czasie, liczyć się musimy z karą finansową. Wielokrotnie zauważymy, że rozgrywka stawia duży nacisk na zgrane zarządzanie finansami. Będziemy decydować także w sprawie zakupów nowych akcesoriów do biura, domu oraz akcesoriów niezbędnych do wydajnej pracy za biurkiem.

Rozwój firmy

Nasza postać będzie uzyskiwać nowe poziomy doświadczenia, uprawniające do nauki nowych zastosowań i rozwiązań IT, w oparciu o kilka ścieżek tematycznych. Możemy skupić się na mocnym rozwoju jednej gałęzi technologicznej lub po trochu czerpać zyski z każdej. Ważne będzie, by należycie nadzorować pracę oraz swoich podopiecznych. Nowi pracownicy zdobywać będą nowe umiejętności, więc trzeba będzie im zapewnić lepsze stawki godzinowe, godziwe wynagrodzenie końcowe oraz kącik medytacji by w spokoju mogli odpocząć po wielogodzinnej pracy przed monitorem.

We wczesnym dostępie twórcy planują oddać do dyspozycji graczy tylko dwie ścieżki tematyczne - tworzenie stron WWW oraz aplikacji mobilnych. Z czasem pojawią się też nowe, ale do tego czasu muszą oni sporo rozbudować swoją nową produkcję. Już teraz jest ona mocno grywalna i co jakiś czas obfituje w wiele rozbudowanych aktualizacji.

Jak wspominają twórcy - czas spędzony we wczesnym dostępie, pozwoli na sprawne rozbudowanie rozgrywki i mechaniki gry w oparciu o wrażenia innych graczy. Zresztą podobnie było w przypadku EarthX, w którym grono zapalonych testerów we wczesnym dostępie, odpowiednio dopieściło grę odkrywaniem drobnych błędów i wprowadzaniem ulepszeń.

Wczesny dostęp już za rogiem!

Gra DevLife zadebiutuje we wczesnym dostępie już za niecały miesiąc, bo 21 sierpnia. Tytuł będzie dostępny na komputery osobiste PC z systemem Windows oraz Linux. W dniu wczesnej premiery będzie można nabyć grę na platformie Steam za około ~35,99 zł, co może być niezłą cenową gratką dla osób lubiących rozbudowane symulatory.

Mam zamiar co nieco napisać o grze, tuż po oficjalnym wydaniu we wczesnym dostępie, przynajmniej na tyle na ile, z gry twórcy wydobędą nieco więcej możliwości. Obecnie korzystając z Alfy gry, można się spotkać z drobnymi błędami, choć i tak umożliwiają one zadowalającą rozgrywkę. Jeśli macie zamiar zagrać, sprawdzić w praktyce jak gra wygląda, a także spróbować swoich sił na poletku recenzenckim, zapraszam do poniższej zabawy.

[KONKURS]

Udało mi się uzyskać na potrzeby konkursu, dwa klucze Steam uprawniające do zagrania w grę we wczesnym dostępie. Chciałbym jednak nieco zmodyfikować zasady konkursowe, prosząc was o wyrażenie opinii w komentarzach na temat rozwijania tematu tego typu symulatorów w polskiej scenie growej.

Czy podoba wam się taka forma? Na co należy zwrócić uwagę? Czy twórcy mają szansę na sukces?