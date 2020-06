Dr Livingstone, I Presume? — gra Wrocławskiego studia Vulpesoft na Letnim Festiwalu Gier Steam

Już dzisiaj na platformie Valve Corporation, startuje Letni Festiwal Gier Steam. Ta druga, po wiosennej edycji impreza ma załatać dziurę po odwołanych w tym roku targach E3. W okresie od 16 aż do 22 czerwca możemy sprawdzić nadchodzące premiery growe choćby dzięki udostępnianym wersjom demonstracyjnym lub czasowo ograniczonym fragmentom rozgrywki. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zamienić słówko z producentami gier, wypróbować je, a gdy się spodobają, dodać do list życzeń i oczekiwać premiery.

Wśród wielu nowych gier, pojawiła się perełka Wrocławskiego studia Vulpesoft, które na tym sławetnym festiwalu postanowiło ukazać światu swoją pierwszą grę. W przypadku tytułowego Dr Livingstone, I Presume? mamy do czynienia z tzw. odwróconym Escape-room z którego nie mamy za zadanie uciec, a odkrywając ukryte w nim tajemnice, rozwiązać zagadkę do końca. Zapewne wielu z was skojarzy w tym wypadku prze-bajeczne What Remains of Edith Finch ... w tym wypadku akurat mechanika jest nieco odmienna.

Historia fabularna gry opiera się bowiem na prawdziwej historii tytułowego Davida Livingstone, szkockiego odkrywcy, który podróżował przez lata po Afryce, poszukując źródeł Nilu. W tym okresie głosił on chrześcijaństwo, tworzył mapy i był wielkim przeciwnikiem niewolnictwa w tym kraju. Pięć lat po rozpoczęciu kolejnej z wypraw, został uznany za zaginionego. Gracz w tym momencie wciela się w Henry'ego Stanley'a, dziennikarza New York Herald, który zostaje wysłany do Afryki w celu odnalezienia zaginionego podróżnika. Po długim okresie poszukiwań trafia on do wioski Ujiji gdzie wedle mieszkańców, może się znajdować zaginiony doktor Livingstone. Przekroczywszy jednak próg domu wskazanego przez tubylców, zaczynamy swoją wielką detektywistyczną, przygodę.

Mechanika zabawy nawiązuje do tzw. "odwróconego escape-room'u" w którym nasza postać musi nie tyle rozwiązać zagadkę, by uciec ile pogłębić informacje i rozwiązać ukazany przez twórców problem. Rozgrywka opiera się bowiem na interakcji z otoczeniem, badaniem przedmiotów i takiego poprowadzenia mechaniki gry, by dostać się do wcześniej zamkniętych lokacji. Każdy z początkowo zamkniętych pokoi, będzie nagradzał gracza nowymi ścieżkami historycznymi, mocno nawiązując do historii.

Mocną stroną gry jest immersja, interakcja z elementami otoczenia, pozwalająca zgłębić się jeszcze bardziej w rozgrywce, poprowadzonej narracji a przede wszystkim jeszcze bardziej nacieszyć oko, możliwymi do wglądu przedmiotami codziennymi, pamiątkami. Wisienką na torcie jest przepełniająca grę otoczka audio-wizualna, nawiązująca garściami do tematu podróżniczego z wyraźnymi elementami ducha Afrykańskiej kultury.

Gra Dr Livingstone, I Presume? będzie mieć swoją premierę dopiero w drugim kwartale 2021 roku, więc twórcy zostawiają sobie nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji, lecz już teraz na platformie Steam, ukazują zalążek swojego, jakże ciekawego projektu. Polecam sprawdzić każdemu zainteresowanemu, szczególnie że za produkcję odpowiada nasze polskie studio z Wrocławia :)

Liczę że gra znajdzie uznanie od fanów gier logiczno-przygodowych i łamigłówek, choć przed studiem jeszcze trochę pracy z otoczką wizualną i dopracowaniem niektórych mechanik.