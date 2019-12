Genesis Boron 500 RGB XXL — materiałowa podkładka z kolorowym podświetleniem

Na testach miałem wiele wartych uwagi, droższych oraz w miarę tanich podkładek pod mysz. Przez wiele lat używałem średniej klasy gumowych, potem materiałowych, a nawet miałem epizod z tymi twardszymi. Obecnie dalej korzystam z materiałowych, gdyż oferują wygodniejsze oparcie nadgarstka oraz są łatwiejsze w czyszczeniu.

W związku z narastającą potrzebą wytwarzania sprzętu skierowanego pod odbiorców rozrywkowych, na rynku pojawiają się coraz to rozmaitsze modele dla graczy. Nie tak dawno, bo parę miesięcy temu mogłem sprawdzić w praktyce jak spisuje się zwijana podkładka materiałowa CoolerMaster MP750 L, z krawędziowym podświetleniem RGB. Tym razem na testy przyszła do mnie podobna wizualnie, podkładka materiałowa; Genesis Boron 500 RGB XXL.

Wzorowe wykonanie

Podkładka dotarła do mnie w kartonowym pudełku, pokrytym specyfikacją techniczną oraz wyszczególnionymi, najważniejszymi funkcjami. Zaglądając do środka, zauważymy, że podkładka została zawinięta w folię a prócz niej, producent dorzucił do zestawu kabel zasilający oraz klasycznie - naklejkę z logo marki.

Podobnie jak w przypadku urządzenia marki CoolerMaster, tak i w tym modelu spód pokryto gumą a góra obszyta specjalnym materiałem, uniemożliwiającym jej zamoczenie. Nie muszę chyba przypominać, że wodoodporne powierzchnie bardzo mile się przyjmują, bo łatwiej jest je doprowadzić do porządku, aniżeli stare - pochłaniające ciecz.

Podobna kwestia dotyczy obszycia krawędzi. Tu zastosowano podświetlenie RGB wraz z panelem kontrolnym ulokowanym na lewej krawędzi podkładki. W przypadku porównania obu modeli, w tym przycisk sterujący wyborem podświetlenia, jest wciskany i wyraźnie wystaje poza obudowę.

Do wyboru mamy trybów 12 podświetleń, z czego 7 określa stały kolor a pozostałe 5 animacje barw. Podkładka tagowana rozmiarem XXL ma wymiary: 80 x 30 cm co w zupełności wystarczy do ułożenia na niej klawiatury oraz myszki. Zresztą ma ona taką samą długość jak podkładki Natec'a, o których niedawno można było przeczytać na łamach mojego bloga.

Specyfikacja techniczna

Podświetlenie - RGB / 12 trybów

Materiał - tkanina / guma

Wysokość - 4 mm

Wymiary - 80 x 30 cm

Warto, więc po co przepłacać?

Jestem zapalonym miłośnikiem podkładek materiałowych, wykonanych z wysokiej jakości komponentów. Tak jest i w tym wypadku, gdyż zastosowany materiał w zupełności wystarczy do owocnej zabawy przy 12.000 dpi w gryzoniu, ale też do pracy gdzie akceleracja myszy nie musi być aż tak mocno znacząca.

Gumowy spód uniemożliwia przesuwanie się podkładki na powierzchniach płaskich a możliwość wyłączenia podświetlenia poprzez usunięcie kabla zasilającego lub wybór odpowiedniego trybu, zadowoli graczy nielubujących się w rozrywkowym podświetleniu.

Podkładkę Genesis BORON 500 XXL można zakupić na rynku w kwocie nieprzekraczającej ~120 zł, co jest ceną dość dobrą jak na porządnie wykonaną podkładkę. Oczywiście na rynku można znaleźć wiele zamienników mniej znanych marek, w niższych cenach, ale nie tych nie testowałem, więc nie wypowiem się o jakościach.