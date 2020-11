Genesis Helium 100BT - głośniki komputerowe na kablu i z możliwością łączności bezprzewodowej

Dawno na kanale nie było testów urządzeń związanych z odtwarzaniem audio z komputera. Dominowały recenzje soundbarów i słuchawek, lecz zwykłych głośników już nie. Na początku zeszłego roku przyszło mi recenzować nową linię głośników dla graczy komputerowych, a konkretnie Genesis Helium 200. Były to dobre w swojej klasie głośniki, oferujące wystarczającą jakość dźwięku przy cenie, nieprzekraczającej magicznej bariery 100 złotych.

Tym razem na warsztacie pojawiła się nowa wersja głośników - Genesis Helium 100BT, które nie dość, że działają po tzw. "kablu", to oferują także łączność bezprzewodową. Producent zadbał także by nowe urządzenie oferowało dynamiczne podświetlenie, oraz wysokiej jakości dźwięk. Po przeprowadzeniu miesięcznych testów mogę z czystym sercem je polecić osobom, poszukującym dobrych i tanich głośników do komputera.

Wysokiej jakości wykonanie

Głośniki zostały zapakowane w kartonowe opakowanie i zabezpieczone sztuczną otuliną, chroniącą przed uszkodzeniami w transporcie. Producent dorzucił do zestawu krótką instrukcję obsługi, wyjaśniającą m.in specyfikację techniczną oraz funkcje przycisków na przednim panelu głównego głośnika. Po wypakowaniu i wyjęciu urządzenia z folii zaskoczyła mnie jakość wykonania.

Nie jest to poziom wcześniej recenzowanych głośników, które wedle hierarchii powinny być na lepszej pozycji niż Helium 100BT. Głośniki zostały wykonane z elementów tworzywa sztucznego, ale jest ono bardzo miłe w dotyku i reprezentuje o wiele wyższą półkę jakościową, aniżeli wskazuje na to ich cena. Mamy więc do czynienia z dwoma, połączonymi kablem - głośnikami i wychodzącymi z jednego z nich, kablami zasilająco-przesyłowymi USB oraz mini-jack 3,5 mm.

Tylna ścianka głośników została wykonana z dobrej jakości plastiku, który o dziwo nie ma tendencji do zbierania odcisków palców. Z przodu mamy do czynienia z kratowanym wykończeniem, pod którym znajdują się głośniki o mocy 10 W, każdy. Ich okrągłe ranty zdobią panele RGB, które po doprowadzeniu zasilania, podświetlają się w animacji kolorystycznej.

Na froncie lewego głośnika znajduje się panel sterujący, który odpowiada za sterowanie głośnością, zmianę trybu podświetlenia, parowanie bezprzewodowe oraz zasilanie. Pod przyciskami funkcyjnymi znajduje się port mini-jack, służący do podłączenia słuchawek. Na spodzie każdego z głośników, znajdują się cztery gumki antypoślizgowe.

Specyfikacja techniczna

Moc głośników - 10W

System audio - 2.0 ( Stereo )

) Średnica głośnika - 75 mm

Pasmo przenoszenia - od 120 Hz do 20 kHz

Impedancja - 2 Ohmy

Długość kabla między głośnikami - 150 cm

Długość kabla do komputera - 150 cm

Zasięg bezprzewodowy - 10 m

Podświetlenie - RGB ( animacja )

) Wymiary - 200 x 85 x 105 mm

Miłe dla oka

Jak zdążyliście zauważyć, głośniki posiadają panel sterujący wykonany również z tworzywa sztucznego, którego główną przypadłością będzie słyszalny klik, podczas wciskania przycisków. Będzie to niestety mocno drażniące, gdy podczas odtwarzania muzyki będziemy chcieli ją przyciszyć lub pogłośnić o kilka poziomów. Mnie osobiście to nie przeszkadza, gdyż steruję audio przy pomocy rolki na klawiaturze, ale wiem, że można mieć do tego pretensje.

Oprócz przycisków sterowania głośnością znajduje się takowy z literką M na środku. Ten przycisk odpowiada za zmianę trybu działania głośników, a konkretnie na przełączenie w tryb mobilny, czyt. bezprzewodowy. Po interakcji urządzenie wyda z siebie sygnał o możliwym sparowaniu z urządzeniami bezprzewodowymi. Da nam to możliwość połączenia się bezprzewodowo z telefonem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym.

Przy dłuższym wciśnięciu przycisku "M", możliwe jest wyłączenie animacji podświetlenia. Domyślnie jest włączona animacja przejścia między 9 kolorami w sposób spokojny i stonowany. Podświetlenie nie jest więc nachalne i powodujące wytrzeszcz, ale idealnie komponujące się z komputerem i monitorem. Producent nie pomyślał o możliwości zmiany podświetlenia pod preferencje użytkownika - a szkoda.

Jakość dźwięku

Trudno jest napisać o jakości dźwięku, nie mogąc go w pełni możliwości zaprezentować. Mogę jednak przyrównać je do użytkowanych przeze mnie Logitech Z200, które od kilku lat są moimi domyślnymi podczas korzystania z komputera. Helium 100BT oferuje bardzo dobrej jakości brzmienie i autorską funkcję Bass Reflex, w której głośniki generują większą liczbę niskich tonów, redukując przy tym zniekształcenia. Z głośników korzystam głównie do odtwarzania muzyki ze Spotify i nadźganego reklamami YouTube, z którego dźwięk jest wystarczającej jakości jak na te głośniki.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że głośniki zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości wykonania, nieinwazyjnego podświetlenia RGB oraz dobrej jakości odtwarzanych treści audio. Nieco ubolewam nad głośnymi przyciskami sterującymi na obudowie i brakiem możliwości samodzielnej konfiguracji podświetlenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Genesis Helium 100BT to nie tylko głośniki przewodowe, ale również doskonałe centrum multimediów bezprzewodowych. Cena rynkowa urządzenia nieco zmalała, więc możemy go wyrwać za około ~119 zł*. Myślę, że jeśli ktoś poszukuje dobrze grających słuchawek z nienachalnym podświetleniem i możliwością łączności bezprzewodowej, to trafił idealnie!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.