Genesis Nitro 890 - nareszcie fotel szyty na miarę dorosłego gracza, choć ergonomia dalej kuleje

Seria foteli dla graczy Nitro, podobnie jak laptopy marki Acer, charakteryzują się dobrą jakością wykonania oraz w miarę przystępną ceną. Dotychczas miałem możliwość przetestowania w praktyce modeli Nitro 330, 440 oraz 880, i choć były to fotele skierowane dla osób siedzących długo przed komputerami - dla graczy - to na dłuższą metę miały bardzo mało wspólnego z ergonomią. Szkoda, że dopiero po kilku latach zauważyłem, z jakim problemem mierzy się zdecydowana większość foteli dla graczy. Ergonomia mylona jest tutaj z kolorowym obszyciem, trybem bujania czy odginanym nawet do 90 stopni oparciem. A co z wygodą i zdrowiem?

Bardzo brakowało mi modelu, który byłby w stanie zapewnić mi choćby odrobinę wygody przy jednoczesnym ułożeniu pleców w zdrowej pozycji. Wiem, że spośród modeli "dla graczy" może 1model na 100 oferuje prawdziwą ergonomię, ale ja postanowiłem ostatni raz zaryzykować i postawiłem na niedawno wydany przez producenta model Nitro 890. Skłoniła mnie przede wszystkim z regulowanym oparciem wraz z regulacją odcinka lędźwiowego. Duży nacisk kładłem również na regulację podłokietników oraz wytrzymałość konstrukcji, która MUSI wytrzymać ciężar dorosłego gracza - w tym wypadku mój.

Wstęp dla zasady

Nie zrozumcie mnie źle. Fotel otrzymałem na testy z racji pisania bloga i postanowiłem go konkretnie przetestować przed zakupem fotela ergonomicznego z wysokiej półki, przynajmniej porównywalnej z tym, nieco zawyżonym cenowo. Spędzając ponad 7 godzin przed komputerem w pracy, a potem przesiadując w mieszkaniu podczas grania lub montażu, szybko zauważyłem, jak mój organizm dopominał się większej wygody i komfortu. Bóle pleców, tyłka, ud ... to wszystko w znacznym stopniu nawarstwiało się każdego, kolejnego dnia. Tak więc dla kogo jest dziś opisywany model? Dla graczy? Niezupełnie.

Fotel przyszedł do mnie klasycznie, zapakowany w dużym, masywnym kartonie. W środku każdy z elementów został ostrożnie zapakowany w folie i gąbki, uniemożliwiając im uszkodzenie w transporcie. Klasycznie do zestawu producent dodaje wszystkie niezbędne akcesoria w postaci śrubek oraz nieodzowny element każdego zestawu - śrubokręt. Z tego już nie korzystam od dłuższego czasu, gdyż jego wymiary są o wiele za małe jak na dłoń osoby dorosłej - montaż trwa zdecydowanie za długo. Do zestawu dodano również przejrzystą instrukcję obsługi.

Tym razem producent zrezygnował z głównego materiału, jakim była skóra ekologiczna okalająca cały fotel, na rzecz elementów materiałowych. Siedzisko zdobi więc wysokiej jakości tkanina, która niestety jak można było się spodziewać - jest istnym wabikiem na włosie zwierząt. Producent nie przewidział chyba, że wśród odbiorów mogą być użytkownicy, posiadający zwierzaki domowe. Elementy te mają tendencje do szybkiego obklejania sierścią, co może powodować niepokój kłaczenia całego fotela. Uspokajam, że nic strasznego się nie stanie, jak co 2-3 dni przejedziemy fotel szczotką :)

Producent postanowił wzbogacić swój flagowy model paroma unowocześnieniami, przynajmniej lekko zbliżającymi fotel pod serię ergonomiczną. W tym celu na jednym z boków oparcia zamontował pokrętło do regulacji oparcia odcinka lędźwiowego. Pozwala ono na wysunięcie, ukrytego pod materiałem oparcia.

Klasycznie na spodzie producent zainstalował cały system odpowiedzialny za regulację fotela. Znajdziemy tutaj pokrętło regulujące ustawienie siedziska w tryb płaski lub lekko pod skosem, oraz dwa regulatory do zmiany położenia fotela w pionie (wysokość) oraz ustawienia oparcia pod odpowiednim kątem. Podczas montażu tych elementów, byłem wręcz przerażony całkiem dziwaczną, a nawet futurystyczną budową mechanizmu podtrzymującego fotel na podnośniku ciśnieniowym - byłem wręcz pewien, że jak siądę na fotelu, to na pewno polecę :) Na szczęście tak się nie stało. Jest pewnie i stabilnie.

Nóżki zostały wykonane z dobrej jakości, wytrzymałego plastiku ze śliskim wykończeniem. Ciekawostką jest fakt, iż przesuwają się one całkiem zwinnie, nie rysując podłogi.

Przyznaję, że najbardziej obawiałem się właśnie materiałowego wykończenia na froncie. To, że zbiera on kłaki zwierząt to akurat błahostka, mimo że tylne wykończenie to dobrze nam znana skóra ekologiczna. Należy jednak powiedzieć wprost - ten fotel ma przede wszystkim być wygodny, a nie ładnie wyglądać.

Garść technikaliów

Funkcje - odchylane i obrotowe siedzisko / funkcja bujania

Podłokietniki - regulacja w pionie i poziomie

Podnośnik gazowy - klasa 4

Rozmiar kół - 6 cm

Głębokość / szerokość oparcia - 52 cm / 56,5 cm

Szerokość / wysokość oparcia - 56.5 cm / 84.5 cm

Wysokość fotela - od 125 do 131 cm

Waga - 22,5 kg

Dopuszczalna waga - 150 kg

Materiał -Tkanina, Skóra ekologiczna

Akcesoria - poduszka zagłówkowa

Ergonomia w praktyce

Fotel posiada jak większość jemu podobnych, odginane oparcie. Te pozwala na przyjęcie sztywnej oraz bardziej rozluźnionej sylwetki, zależnie od sposobu spędzania czasu przed komputerem. Oparcie uwzględnia możliwość ustawienia nawet do 80-stopni, względem ułożenia domyślnego. Oznacza to, że możemy siedzieć prosto przed komputerem oraz relaksować się filmem w pozycji wręcz leżącej.

Możliwe jest także ustawienie fotela na płasko, ale przy mojej wadze, złamanie kręgosłupa podczas upadku, byłoby nieuniknione ;/ Producent nie wyposażył urządzenia w możliwość wygodnej regulacji siedziska względem oparcia, co może denerwować, ale jest na tyle głębokie, że osoby wyższe powinny być z tego faktu zadowolone.

Możemy za to liczyć na dobre, ale nie doskonałe zarządzanie podłokietnikami w 3D. Możemy regulować ich wysokość oraz rozmieszczenie. Poziomo otrzymamy możliwość ich wysunięcia na przód lub do tyłu o +/- 3 cm, oraz pod kątem o około 30-stopni. Sprawują się one całkiem dobrze, nareszcie sprostują moim wymaganiom, choć przydałaby się funkcja lekkiego odginania ich na boki.

Wygoda użytkowania

Na fotelu spędziłem już długie godziny. Przez okres testów mogłem pochłonąć się pracy montażysty jak i zakosztować długo-odwlekanego powrotu do klasyka Battlefield 4. Nitro 890 nie jest i nigdy nie będzie fotelem ergonomicznym do pracy, ale podczas średnich godzinowo przesiadek przy komputerze, będzie w sam raz.

Fotel oferuje dobrej klasy materiały, wykończenie oraz wytrzymałość, o jakiej mogą tylko pomarzyć, wcześniej wspomniane w tekście modele producenta. Niestety, ale nie wszystko jest tip-top. Boli mnie fakt, iż producenci idą w zaparte, prezentując rok w rok te same fotele, ozdobione innym materiałem lub średniej jakości sztucznymi elementami. Nazywają je produktami dla graczy, dobrej klasy ergonomicznymi, a w praktyce po pół roku taki fotel się całkowicie odkształca lub niszczy. Mam nadzieję, że po dłuższym czasie i ten model nie rozleci sie na moich oczach, o czym zapewne przekonam się za jakiś czas. Najwyżej zaktualizuję w tym miejscu końcówkę wpisu za jakiś czas - miejmy nadzieję, że za dłuższy czas :)

Jaki więc jest nowy model producenta? Dopracowany, wygodny i jednym zdaniem - dobrej jakości, ale nie doskonały. Najbardziej w tym wszystkim boli cena, jaką miałby na ten produkt wydać typowy Kowalski. Ta klaruje się na poziomie ~1300 zł*. Nie ma co ukrywać, że jest to kwota absurdalnie za wysoka. Fotele dla graczy tej klasy powinny się normować w kwocie maksymalnie do 700 zł, gdyż w podanej wyżej cenie, możemy zakupić bardzo dobrej jakości i klasy, fotele ergonomiczne z najwyżej półki. Czym więc można określić nowy model Genesis Nitro 890? Dobrej klasy fotelem okresowym.

Światełko w tunelu? Tak, ale jeszcze na horyzoncie.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.