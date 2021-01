Genesis Seaborg 400 - kierownica wyścigowa dla wszechstronnego gracza

Nigdy nie byłem entuzjastą grania na innej konfiguracji aniżeli myszką i klawiaturą. W młodości zjadłem zęby grając na padach ale od momentu zakupu komputera do domu, stałem się dumnym graczem PC, odrzucając zdecydowaną większość akcesoriów dodatkowych. Nigdy nie czułem się dobrze, sterując za pomocą padów, joysticków, o kontrolerach wirtualnej rzeczywistości, nie zapominając. To samo tyczy się kierownic wyścigowych, które zawsze zastępuję wygodną klawiaturą.

Pomimo tych odstępstw, prawie rok temu gościłem na warsztacie pierwszą kierownicę wyścigową marki Genesis - Seaborg 300. Nie był to produkt idealny, a jego wykonanie stawiało sporo do życzenia, choć w cenie do 180 zł, ciężko było upolować coś lepszego. Tym razem na testy podesłano mi nową wersję kierownicy, Genesis Seaborg 400, która wybija się nie tylko lepszej jakości wykonaniem, ale i większym naciskiem na personalizację i prostotę montażu.

Nareszcie czuć jakość

Urządzenie otrzymujemy w dość dużym, masywnym pudle z wygodną rączką służącą do transportu. Z racji braku jakiegokolwiek worka transportowego, raczej kierownica na stałe spocznie w honorowym miejscu w domu, aniżeli będzie często przenoszona. W skład zestawu wchodzi tytułowa kierownica wraz z pedałami. Producent, mając na uwadze niezbyt udane mocowanie kierownicy do blatu i tym razem postawił na klasyczne przyssawki, ale konstrukcję podtrzymującą wyposażył w dwie podpórki mocujące. Dzięki nim o wiele łatwiej zainstalujemy kierownicę do blatu różnej szerokości. Nie zabrakło niezwykle cenionej instrukcji obsługi.

Zestaw przeszedł swoisty lifting i nareszcie mamy do czynienia z lepszej jakości wykonaniem i postawieniem na większą niż wcześniej, mnogość konfiguracji. Kierownica mimo podobnej konstrukcji, wybija się lepszym wykonaniem i wygodniejszą kierownicą. Ta pokryta została po bokach przyjemniejszą gumą uniemożliwiającą ślizganie się ręki podczas długotrwałych rajdów a mnogość przypisków na niej, daje pole do popisu w kwestii poprawnej konfiguracji i personalizacji funkcji pod daną grę.

Mamy tutaj układ bardzo zbliżony do tego z padów konsolowych, ale z większą liczbą przycisków multimedialnych i tych służących do poprawnego programowania. W dołączonej do zestawu instrukcji obsługi możemy przeczytać o układzie przycisków kierownicy dla komputerów osobistych, konsol nowych generacji oraz konsol przenośnych typu Switch. Tak, Seaborg 400 to kierownica multiplatformowa.

Nowa funkcjonalność pozwala dostosować wiele aspektów gry pod 8 w pełni programowalnych przycisków, pod które przypisać możemy m.in nitro, hamulec ręczny. Niezmiernie cieszy także fakt zainstalowania tuż pod kierownicą przełącznika obrotu kierownicy z 270 na 900 stopni. Od miastowych mieszczuchów do kierowców rajdowych, jak znalazł. Kierownica łączy się z komputerem / konsolą po dwumetrowym kablu USB. By poprawnie sparować kierownicę z pedałami, należy również i je poprawnie połączyć. W tym celu skorzystamy z kabla dołączonego na stałe do pedałów.

Pedały to również całkiem inna klasa niż te w modelu Seaborg 300. Tutaj od razu widzimy różnicę z zastosowanych komponentach, metalowym wykończeniu oraz o wiele oporniejszej pracy - która w tym przypadku jest na duży plus. Na pierwszy rzut oka, zabrakło mi tutaj podpórki na stopy, która mimo wszystko - mimo braku wygody - była dostępna w poprzednim produkcie. Jak się jednak okazuje, ta została schowana pod spodem, dając się łatwo wyciągnąć i zainstalować. Skrzynka z pedałami została osadzona na gumowych nóżkach, uniemożliwiających przesuwanie się na śliskich powierzchniach i dla zasady - nierysujące paneli.

Jak już wcześniej wspominałem plastikową podporę mocującą kierownicę do blatu, zastąpiły dwie prostsze w obsłudze klamry zaciskające.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność - komputery PC / Sony Playstation 3 i 4, Nintendo Switch, Microsoft Xbox One i 360

Zakres obrotu kierownicy - do 270 lub 900 stopni

Force Feedback - Tak

Liczba przycisków - 15 / 8 programowalnych

Materiał - metal / ABS

Wymiary - 290 x 110 x 350 mm

Waga - 2290 g

Szybki montaż i personalizacja

Za pomocą przyssawek pod kierownicą w łatwy i szybki sposób przytwierdzimy urządzenie do blatu, choć jeśli zechcemy zagrać nieco dłużej, warto przymocować kierownicę za pomocą dołączonych klamer. Polepszą one osadzenie kierownicy na blacie, niwelując nagłe wychyły czy odklejanie się przyssawek, podczas dynamicznej rozgrywki.

Podobnie jest w przypadku pedałów, choć te dodatkowego mocowania nie potrzebują. Wystarczy wyjąć tackę na stopy i podłączyć urządzenie do odbiornika kierownicy. Następnie podłączyć kierownicę do PC, dołączonym kablem USB i gotowe. Jednak w tym momencie natrafiamy na pewną, znaczącą barierę w postaci ... brakującego oprogramowania. Tak, mimo zapisu w instrukcji obsługi, na stronie produktu lub w zakładce wsparcia technicznego producenta, nie znajdziemy dedykowanego programu. Trochę to zaskakujące, że o tak ważnej kwestii producent w tym wypadku nie pomyślał.

Podłączenie kierownicy do komputera z zainstalowanym Windows 10, od razu inicjuje instalacją odpowiednich sterowników. Te pozwalają od razu zanurzyć się w grach komputerowych, odkrywając urządzenie w opcjach, umożliwiając ich poprawną konfigurację. Udało mi się przetestować i spersonalizować zestaw pod kilka zewnętrznych programów, pokroju Xpadder czy domyślnego kreatora w panelu sterowania.

Wrażenia z użytkowania a cena

Już na początku wspomniałem, że na innym sprzęcie niż klawiatura i myszka, ewentualnie pad do platformówek, nie gram. Nie umiem się odnaleźć w takim sterowaniu, co tym bardziej w grach wyścigowych pokroju Dirt Rally. Mimo wszystko widać spory skok jakościowy i personalizacyjny w Seaborg 400, co tylko dobrze świadczy o podejściu marki do tematu rozwojowego. Jednak nie potrafię zrozumieć czemu nie dołączono do zestawu / na stronie żadnego programu konfiguracyjnego. Kupujący musi w ten sposób skorzystać z systemowych rozwiązań lub uruchomić programy firm zewnętrznych, tym bardziej że taki brak powinien mocno wpłynąć na cenę urządzenia. A ta stale utrzymuje się w ~440 zł*, co biorąc pod uwagę pewne braki, jest kwotą o 100 zł za dużą. Osoby kupujące powinny zwrócić na ten model uwagę, tym bardziej że jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku konsol stacjonarnych i przenośnych.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.