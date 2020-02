Genesis Seaborg 300 — tania kierownica dla fanów komputerowych wyścigów

Pod koniec zeszłego roku marka przystępnych cenowo akcesoriów dla graczy Genesis, wydała na rynek tanie kierownice sportowe. Urządzenia powstały z myślą o łatwym sterowaniu na komputerach osobistych, jak i konsolach nowej generacji. W tym celu powstał model Genesis Seaborg 300, przystosowany dla graczy posiadających komputery PC z systemem Windows oraz Seaborg 350 dla użytkowników takich konsol jak Microsoft Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.

Osobiście nigdy nie należałem do zagorzałych fanów samochodówek, choć zjadłem zęby na pierwszym Flatout i zatraciłem się na klasycznym Need for Speed: Most Wanted. Postanowiłem jednak podjąć wyzwanie i sprawdzić w praktyce swoje umiejętności jazdy, jak i jakość wykonania urządzenia w warunkach domowych.

Budowa / wykonanie

Kierownicę otrzymujemy w dużym, kartonowym pudełku wraz z pedałami i specjalną konstrukcją montażową, jeśli zechcemy na stałe przytwierdzić część sterującą do blatu. Kierownica pozwala na obrót do 180 stopni i wyposażona została w 15 przycisków funkcyjnych. Wśród nich znajduje się osiem przycisków akcji i ośmiokierunkowy PAD z możliwością odrębnej konfiguracji.

Oba modele wyposażone zostały w system wibracyjny, pozwalający w dużej mierze odczuć realizm podczas skręcania lub wywoływania losowych akcji w grze. Jeżeli przyjrzeć się konstrukcji, szybko zauważymy, że oba modele reprezentują niską półkę cenową. Genesis Seaborg został wykonany z elementów plastikowych, które przeważają w znacznym stopniu. Występuje tutaj także gumowane wykończenia na uchwycie poprawiające chwyt kierownicy oraz zmniejszające odczucie pocenia się dłoni na płaskiej powierzchni.

Całość elementów została nieźle spasowana, nic nie skrzypi nawet przy naporze siły. Dodany do zestawu chwyt mocujący ma poprawić stabilność kierownicy na powierzchni płaskiej i zastąpić zastosowane na spodzie przyssawki, na coś bardziej stałego.

Kierownica ta pozwala na wygodną zmianę biegów przy pomocy łopatki znajdującej się po prawej stronie, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób skonfigurować pozostałe klawisze funkcyjne. Jeśli dana gra obsługuje automatyczną zmianę biegów, pozostanie nam tylko bezproblemowa zabawa.

W komplecie znajdują się także pedały, wywołujące gaz, jak i hamowanie, z zastosowanym mechanizmem sprężynowym. Te łączymy z kierownicą za pomocą długiego kabla sieciowego. Pedały zostały wykonane porządnie, choć osoba dorosła może mieć problem z wygodnym ułożeniem na nich stopy - zastosowana powierzchnia jest po prostu za mała.

Zestaw posiada stylowe wykończenie imitujące włókno węglowe i gumowe wstawki w kolorze czerwonym lub niebieskim (Seaborg 350). Mają one na celu zwiększenie komfortu w trakcie jazdy.

Specyfikacja techniczna

Ilość przycisków - 15

Zmiana biegów - drążek / łopatki za kołem kierownicy

Pedały - gaz i hamulec, mechanizm sprężynowy

Wibracje - tak

Łączność - kablowa / przewód 2 metry

Złącza - USB Typ-A

Kolor - czerwony / czarny

Wymiary - 28 x 27 x 31,5 cm

Waga - 1,6 kg

Szybka konfiguracja

Pierwszym, na co zwróciłem uwagę podczas podłączania urządzenia do komputera, było zastosowanie na spodzie kierownicy, gumowych przyssawek. Te świetnie trzymają się płaskich i śliskich powierzchni, lecz w moim przypadku nie mam w planach trzymania kierownicy na stałe przy biurku. W tym celu zastosowałem dodany do zestawu zaczep, przytwierdzający kierownicę bardzo mocno do blatu biurka. Dzięki temu ta nie lata na boki ... przynajmniej w założeniu. W praktyce jest niestety kiepsko. Myślę, że gumowe podkładki na zaczepie, rozwiązałyby ten problem.

Po wpięciu w odpowiednie porty okablowania możemy od razu przystąpić do zabawy. System operacyjny sam zadba o znalezienie i zainstalowanie odpowiednich sterowników. Podczas grania miałem przyjemność wgłębić się w mechanikę gry Flatout oraz Grid 2, gdzie w opcjach bez problemu dostosowałem swą kierownicę pod stosowną konfigurację. Jednak jest też specjalne, dedykowane oprogramowanie od producenta, pozwalające na nieco głębszą konfigurację urządzenia.

Te znajduje nasze urządzenie jako kontroler Xbox 360 pod Windowsa i daje nam możliwość kalibracji oraz ustawienia odpowiednich parametrów kierownicy, jak i pedałów. Przydatne w momencie, gdy dany program nie wykryje naszej kierownicy lub dla maniaków dziwacznych wyzwań - na kierownicy da się w pewien dość niewygodny sposób ograć nową odsłonę DragonBall Kakarot :)

Podsumowanie

Urządzenie, które zadebiutowało na rynku jako kierownica samochodowa do PC, to tak naprawdę niska półka cenowa. Wykonanie, jak i zastosowane komponenty są dobrej jakości, ale w cenie ~180 zł*, Genesis Seaborg 300 nie można się spodziewać jakiejś super wydajności. Okręcanie kierownicy, jak i responsywność przycisków, stoją na wysokim poziomie, choć mnie osobiście mocno zabolało ograniczenie do 180 stopni obrotu oraz słabe wykonanie samej kierownicy. Brakowało mi tu skóry ekologicznej, która o wiele mocniej zaintonowałaby to urządzenie, na tle bogatej konkurencji. Zainteresowani wersją na konsole, mogą odnaleźć Genesis Seaborg 350 za ok. ~250 zł*.

* - kupując z mojego linka, wspierasz moją działalność. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)