Genesis Thor 401 RGB - klawiatura dla zapalonych graczy ceniących jakość wykonania oraz design

Seria klawiatur z rodziny Thor od Genesis, stale powiększa się o nowe modele. Jeszcze nie tak dawno byłem dumnym posiadaczem Genesis Thor 300, który moim zdaniem był najlepszym wyborem w kwestii jakość=cena. Oferował wysokiej jakości przełączniki, dobre wykonanie oraz układ klawiatury, który wypadał bardzo dobrze przy nieco droższej konkurencji. Od tego czasu na rynku pojawiły się nieco tańsze konstrukcje, oferujące podobne funkcjonalności, jak kompaktowa wersja dla graczy Thor 100 oraz hybrydowa klawiatura Thor 200. Rok temu ukazał się także model z niskim profilem Thor 420 RGB, który bardzo, ale to bardzo polubiłem za jego minimalizm.

Niedawno otrzymałem na testy kolejną klawiaturę z serii, tym razem Genesis Thor 401, który oprócz nowoczesnej konstrukcji, może pochwalić się także aluminiową obudową, mechanicznymi przełącznikami oraz podświetleniem RGB. Producent dorzucił do zestawu także oparcie na nadgarstki, które może realnie wspomóc przy dłuższej pracy na klawiaturze. Testowany przeze mnie model posiada brązowe przełączniki Kailh Brown.

Klawiatura młodzieżowa

Producent dorzuca do pudełka dodatkowe akcesorium w postaci kluczyka, służącego do wyciągania klawiszy. Przyda nam się on gdy zechcemy wyczyścić ją z kurzu lub umyć klawisze, pokryte tłuszczem bądź brudem. Nie mogło zabraknąć także instrukcji obsługi, w której przeczytamy o sposobach przełączania profili kolorystycznych, zmiany szybkości i rodzaju podświetlenia oraz dowiemy się najważniejszych informacji dotyczących specyfikacji produktu.

Klawiatura po wyjęciu z pudełka prezentuje się bardzo okazale. Producent podczas budowy zastosował elementy tworzywa sztucznego i aluminium, tworząc zwartą konstrukcję, której niestraszne wyginanie czy napór siły. Zwarte i dobrze spasowane elementy nie tylko wyglądają bardzo ładnie, ale i dają nadzieję, że za szybko klawiatura nie zostanie wyeksploatowana. Na pierwszy rzut oka otrzymujemy klawiaturę z bardzo wysokim skokiem klawiszy, opartych na dobrej klasy przełącznikach Kailh Brown. Każdy z klawiszy został ulokowany na dość dużej wysokości, co może wstępnie powodować dyskomfort podczas pisania, ale można się do tego równie szybko przyzwyczaić.

Tym, co niestety w ogóle do mnie nie trafiło, to - zbyt szeroki rozstaw klawiszy. Przerwy między nimi są dość spore, co powodowało w moim przypadku znaczne problemy podczas grania i pisania. Każdy z klawiszy posiada bardzo małe wcięcie u podstawy, powodując zmniejszenie jego powierzchni. Pisząc tę recenzję oraz poprzednią, z trudem trafiałem w klawisze, mimo że takowych urządzeń miałem na warsztacie na pęczki. Należy jednak wspomnieć, iż przyciski posiadają całkiem przyjemny skok a przełączniki mechaniczne wyróżniają się wysokim czasem reakcji wynoszącym jedynie 8 ms. Punkt aktywacji kliku to 1,8 mm a siła nacisku to raptem 45 g.

Na prawej krawędzi znajduje się panel multimedialny, służący m.in do sterowania muzyką lub filmem, a także do zmiany profili kolorystycznych. Klawiatura bowiem posiada dedykowane oprogramowanie, ale pozwala także na suchą zmianę podświetlenia RGB i przypisanie spersonalizowanego podświetlenia pod jeden z trzech profili, dzięki wbudowanej pamięci podręcznej. Tuż obok przycisków multimedialnych, znajduje się pokrętło, służące do zmiany jasności podświetlenia a wciśniecie, spowoduje wyciszenie dźwięków. Urządzenie posiada także liczne skróty funkcyjne, służące do wywoływania makr i programów zewnętrznych, sterowania animacją i jej prędkością.

Tuż między strzałkami funkcyjnymi a częścią numeryczną znajdują się diody powiadomień, co nie ukrywam jest trochę uciążliwe, gdyż wzrokiem muszę sięgać niżej niż dotychczas. Na szczęście to tylko kwestia przyzwyczajenia.

Na spodzie klawiatury znajdują się dwie odginane nóżki z gumowym wykończeniem, uniemożliwiającym ślizganie się urządzenia na płaskich powierzchniach. Te, możemy ponieść tylko w jednej wysokości, zyskując dodatkowe ~10 stopni nachylenia. Do klawiatury możemy również przypiąć - na magnes - oparcie na nadgarstki, ale nie spodziewajcie się proszę cudów :( Wykonana ona została z plastiku, co nie napawa optymizmem, ale dobrze, że w ogóle jest.

Z klawiatury wychodzi 1,6-metrowy kabel w materiałowym oplocie, zakończony USB typu A.

Garść parametrów

Przełączniki - Kailh Brown

Profil - wysoki

Siła nacisku aktywacji - 45 g

Czas reakcji - 8 ms

Układ klawiszy - standardowy (US)

Liczba klawiszy - 108 / 12 multimedialnych

Podświetlenie - RGB

Dedykowane oprogramowanie - tak / opcjonalne

Kompatybilność - Windows / Linux

Wbudowana pamięć - tak / 3 profile

Wymiary - 34 x 193 x 435 mm

Waga - 810 g

Opcjonalne oprogramowanie

Może się tak zdarzyć, że domyślnie klawiatura nie będzie działała tak jak trzeba. Podczas testów zauważyłem, że ulokowane na prawej krawędzi pokrętło nie reaguje w kwestii sterowania głośnością. Okazało się, iż brakowało sterownika (Windows nie wykrył), który domyślnie jest dodawany w dedykowanym oprogramowaniu producenta.

Mimo iż oprogramowanie oferowane przez producenta jest minimalistyczne, to pozwala choćby w podstawowym stopniu, zarządzać profilami kolorystycznymi oraz ustawieniami klawiszy. Przykładowo, zaznaczając dany klawisz, możemy pod niego przypisać makra lub skróty programowe, a także makra tekstowe, co może upłynnić naszą pracę biurową.

Do wyboru mamy trzy profile użytkownika oraz jeden dodatkowy - biurowy, wyróżniający się słabszym podświetleniem, niższą jasnością, słowem - nienachalny.

Użytkowanie w praktyce

Klawiaturę testuję już kilka tygodni, z trudem się do niej przyzwyczaiłem, gdyż znaczna odległość między klawiszami, dosyć dobitnie utrudniała mi pisanie. Musiałem spędzić z nią trochę czasu by odpowiednio się do niej oswoić i trzeba jej przyznać, że użytkowanie jej pod publicystykę, pisanie i pracę biurową, daje sporo frajdy. Zastosowane przełączniki znacznie ułatwiają pracę jak i zabawę. Nie ważne czy gramy w bijatykę, czy uczestniczymy w dynamicznej potyczce wieloosobowej - gra się na niej bardzo przyjemnie.

Podobnie jest z pracą biurową - na czas dłuższego pisania, korzystałem ze stałego (białego) podświetlenia, a za dnia je całkowicie wyłączałem. Dzięki przejrzystemu oprogramowaniu i możliwości stworzenia wielu makr i skrótów byłem w stanie szybko pisać i jeszcze szybciej tworzyć wpisy blogowe, których się już trochę na ten miesiąc napisało :)

Podsumowanie

Jeżeli poszukujesz w miarę przystępnej cenowo klawiatury mechanicznej, nadającej się do grania, ale i pracy biurowej, to po odpowiednim skonfigurowaniu w dedykowanym oprogramowaniu, Genesis Thor 401 RGB może być całkiem ciekawą propozycją. W cenie ~350 zł* otrzymujemy bardzo dobrze wykonany sprzęt z wysokiej klasy mikro-przełącznikami. Mimo iż nie jest to typowy model dla graczy, przełączniki Kailh Brown oferują całkiem wydajną pracę i przyjemny balans między czasem reakcji a wyraźnym klikiem. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie dla tych, co poszukują uniwersalności w dobrej cenie.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.