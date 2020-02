Genesis Xenon 220 — cicha myszka do grania, za dość przyzwoitą cenę

Rynek myszek dla graczy jest do cna przesycony różnorakimi modelami. Charakteryzacją się one wysokimi czułościami, super krótkim czasem reakcji oraz niejednokrotnie, dynamicznym podświetleniem. W swojej blogerskiej karierze miałem na warsztacie wiele modeli gamingowych gryzoni, szczególnie w niskiej półce cenowej. Powiedzmy, że do 100 zł można znaleźć wiele interesujących myszek.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że przy tak niskiej cenie urządzenia, podzespoły nie mogą się wybijać na tle zaawansowanej konkurencji. A jednak modele ze stajni Genesis Krypton 300, 400, 500 oraz Zircon 330 idealnie ukazywały, że z małą ceną można wykonać dobrej klasy myszkę dla graczy. A na początku tego roku ukazał się kolejny model niskiej półki serii Xenon, oznaczony numerkiem 220.

Co w pudełku

Jak sama nazwa rzecze, jest to model wyposażony w dynamiczne podświetlenie RGB. Producent chciał również tak dostosować swoje nowe urządzenie, odpowiednio je wyciszając. Tym samym Genesis Xenon 220 stał się cicho pracującą myszką dla graczy. W otrzymanym zestawie recenzenckim prócz myszki znajdziemy także instrukcję obsługi.

Sam gryzoń nie wybija się niczym szczególnym na tle konkurencji, jeśli chodzi o jego budowę. Wciąż mamy do czynienia z dobrej jakości, polerowanym plastikiem, który wyśmienicie sprawdza się nawet podczas długich rozgrywek online, o pracy za biurkiem nie zapominając. Tym razem bazowa konstrukcja została uzupełniona o specjalną podpórkę pod kciuka. Jak można zresztą zauważyć, jest to model skierowany stricte dla osób prawo ręcznych.

Wgłębienie zostało tak przemyślane, by jak najbardziej wykorzystać ergonomię urządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu podczas pracy na nim. Tuż nad nim znajdziemy bowiem dwa przyciski funkcyjne, pod które będziemy w stanie przypisać makra. Między przyciskami a środkiem obudowy - po jednej, jak i drugiej stronie, znajdują się specjalne wgłębienia, w których producent zastosował kolorowe podświetlenie. Możemy nim sterować za pomocą specjalnej aplikacji.

Na froncie myszki znajdują się dwa główne przyciski wyposażone w ciche przełączniki, redukujące w znacznym stopniu poziom hałasu. Jest to sprawdzona metoda, gdy nasze sprzęty "pracują" za głośno lub wykonujemy swą pracę w cichym miejscu, np. w bibliotece. Dodatkowo producent pomyślał o wygodnym, skokowym kółku nawigacyjnym, pokrytym gumą dla zwiększenia osiągów w grach, jednocześnie precyzując pracę na nim.

Tuż pod kółkiem znajdują się dwa przyciski odpowiedzialne za ustawienie odpowiedniego DPI. Wraz ze zmianą jego wartości, zmianie ulega także kolor podświetlenia na myszce. Na spodzie zastosowano teflonowe ślizgacze, pozwalające na szybkie i gładkie ruchy, także na trudnych powierzchniach płaskich. Myszkę z komputerem łączy 1,8-metrowy kabel w oplocie, zakończony wtykiem USB.

Specyfikacja techniczna

Sensor - optyczny

Szybkość śledzenia - do 32 cal/s

Akceleracja - 12 G

Przetwarzanie danych - do 4000 FPS

Czułość - od 500 do 6400 DPI

Podświetlenie - RGB

Próbkowanie - do 1000 Hz

Przewód - USB 2.0 / 180 cm

Wymiary - 40 x 77 x 127 mm

Waga - 99 g

Użytkowanie w praktyce

By urządzenie zaczęło należycie działać, wystarczy je podpiąć do komputera / laptopa. Tym samym otrzymujemy domyślne ustawienia, związane m.in z poszczególnym DPI. Jeśli natomiast chcielibyśmy skorzystać z nieco szerszego oprogramowania, będziemy zmuszeni pobrać je ze strony producenta. Niestety, ale Genesis nie pomyślało o tym, by zaimplementować skrótu do pobrania aplikacji na karcie produktowej, więc trzeba będzie je wyszukać oraz pobrać z katalogu "Do pobrania". Plus jest taki, że ten mały, ale potężny programik wcale nie musimy instalować na komputerze. Działa on samodzielnie.

Dedykowana aplikacja pozwala nam wyszukać naszego gryzonia w systemie i odpowiednio go spersonalizować. Mam na myśli specjalne określenie parametrów każdego z 7 przycisków oraz zastosowanie wymaganych przez nas makr. Jest też zakładka odpowiadająca za rodzaj podświetlenia. Możemy na niej wybrać interesujący nas rodzaj wyświetlanego koloru oraz dobrać odpowiednią animację. Jest też możliwość jej zdalnego wyłączenia.

Nie zabrakło również opcji ustawienia czułości poziomów w locie, a także ich zapis na poszczególnych trybach, także tych określanych danym kolorem. Myszka ta pozwala nam na ustawienie do 6 trybów czułości, począwszy od 500 a kończąc na 6400 DPI. Wewnętrzna pamięć pozwala na zapamiętanie ustawień i na wykorzystanie ich podczas podłączania do innych urządzeń.

Podsumowanie

Genesis Xenon 220 prócz tego, że jest myszką niezwykle cichą, ale i przyjemną w użytkowaniu, między innymi dzięki specjalnemu wyprofilowaniu, świetnie sprawdza się jako mysz wyjazdowa. W domu korzystam raczej z bardziej dynamicznych modeli do pracy, jak i zabawy, lecz opisywany przeze mnie model sprawdził się na niedawnym urlopie. Zabrałem go wtedy jako dodatek do laptopa gamingowego i sprawdziłem w tytułach wieloosobowych, jak i takich gdzie klik jest generowany często w krótkim odstępie czasu. Myszka idealnie sprawowała się w momencie, gdy inni śpią, gdyż w ciszy absolutnej, można na spokojnie usłyszeć jak cicho pracuje.

Na tę chwilę za Genesis Xenon 220 zapłacimy w okolicach 70 zł*, co uważam za bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Otrzymujemy tym samym cichutkie przełączniki oraz niezłą, wydajną i ergonomiczną konstrukcję do grania, jak i korzystania w miejscach wymagających ciszy.

* - kupując z mojego linka, wspierasz moją działalność. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)