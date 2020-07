Genesis Xenon 800 - lekkość i precyzja za małe pieniądze

Prawie pół roku minęło od ostatniej recenzji myszki gamingowej marki Genesis na blogu. Xenon 220 był świetnym przykładem taniego, ale i przystępnego jakościowo produktu z niskiej półki. W dzisiejszej recenzji główną rolę zagra jego najmłodszy brat, który nie tak dawno miał swoją światową premierę. Genesis Xenon 800 to zawodnik wagi lekkiej, mający predyspozycje do zostania jednym z najlżejszych urządzeń wskazujących na rynku.

Mimo niskiej wagi producent wyposażył go w wydajny sensor i topowe przełączniki OMRON, które przydadzą się w wymagających grach komputerowych oraz pracy biurowej. Genesis dorzucił do zestawu kilka przydatnych akcesoriów, które pozwalają dostosować gryzonia pod preferencje użytkownika, odpowiednio dociążając mysz lub zakrywając jego jakże futurystyczny wygląd.

Zawodnik wagi lekkiej

Producent chwali się tym, że jego nowa myszka dla graczy należy do najlżejszych na rynku. Jestem w stanie uwierzyć w te słowa, gdyż bazowo waży ona tylko 58 gramów. Taką wagę zawdzięcza futurystycznemu wyglądowi zastosowanemu choćby w CoolerMaster MM710. Producent, wprowadzając nowy wygląd, wziął również pod uwagę ergonomikę kształtu urządzenia w taki sposób, by sprostała ona wymaganiom czynnych graczy i nie powodowała przy dłuższej rozgrywce, problemów z przemęczeniem nadgarstka.

Myszka wykonana jest z tworzywa sztucznego dobrej jakości, który ciężko ubrudzić, choć jak większość tego typu konstrukcji, szybko zbiera tłuste plamy. Inna sprawa to zastosowanie przepustów wentylacyjnych, które pozwolą skórze na lepszą cyrkulację powietrza, ale mogą spowodować osadzanie się na nich zwałów brudu. Sama myszka jest wykonana starannie, elementy są spasowane w sposób dobry, w którym każdy z elementów nachodzi na siebie bez ostrych krawędzi.

Na górnym panelu znajdziemy dwa przyciski główne (PPM i LPM) a pomiędzy nimi plastikowy scroll pokryty gumą - ma on działanie skokowe. Tuż pod nim znajduje się gumowy przycisk do zmiany DPI w locie. Jak przystało na myszkę dla osoby praworęcznej, na lewej krawędzi znajdują się dwa przyciski funkcyjne w pełni programowalne w aplikacji dedykowanej.

Pod dłonią użytkownika znajduje się zdejmowalny korpus, który pozwala na zastosowanie dodawanej do zestawu, tacki z ciężarkami. Pozwala ona na odpowiednie dociążenie myszki pod własne preferencje. Mowa o 12 ciężarkach, zmieniających wagę urządzenia z 58 na 79 gramów. Jeśli należymy do osób szczególnie bojących się zabrudzeń na obudowie lub przyzwyczajonych do płaskiej powierzchni, możemy skorzystać z płaskiej obudowy, dołączanej do zestawu akcesoriów.

Na tyle urządzenia, tuż przy dolnej krawędzi, znajduje się dioda LED RGB z możliwością dodatkowego podświetlenia. To samo tyczy się również bocznych krawędzi kółka nawigacyjnego - domyślnie korzystamy z efektu pulsacyjnej tęczy, ale możemy to zmienić w dedykowanej aplikacji.

Na spodzie znajduje się jeden z najlepszych sensorów optycznych na rynku - PMW3389 pracujący w rozdzielczości do 16 000 DPI z akceleracją 50G i szybkością śledzenia do 400 IPS. To bardzo dobry sensor, pozwalający graczom na dynamiczną rozgrywkę w grach sieciowych, ale i wymagających tytułów dla pojedynczego gracza. Tuż obok niego znajduje się przełącznik częstotliwości próbkowania ze 125 na 500 i 1000 Hz. Na krawędziach myszy, producent zastosował dobrej jakości, teflonowe ślizgacze z możliwością ich wymiany, jeśli zajdzie taka potrzeba (są dodane do zestawu). Podobnie jest zresztą w przypadku gumowego przełącznika DPI (2 czarne, 2 czerwone). Myszka posiada stałe podłączenie USB 2.0 na 180 cm kablu w materiałowym oplocie.

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość - od 200 do 16 000 DPI

Sensor - PixArt PMW 3389

Próbkowanie - 125 / 500 / 1000 Hz

Szybkość śledzenia - do 400 IPS

Przełączniki - OMRON

Akceleracja - 50G

Podświetlenie - LED RGB

Wymiary - 43 x 66 x 120 mm

Waga - 58 g / 79 z ciężarkami

Odpowiednia personalizacja

Wspomniany wcześniej, zdejmowany panel jest w moim przekonaniu dobrym krokiem, by sprawdzić, czy nowo zastosowana obudowa przypadnie nam do gustu. Osobiście nie musiałem zbyt długo się decydować, którą wybrać, gdyż po kilku godzinach zabawy, po prostu wróciłem do tej kratowanej. Daje ona zwiększoną wentylację między materiałem a skórą, nie powodując nadmiernej potliwości podczas grania. Druga strona medalu to dość prosta metoda czyszczenia panelu górnego, gdyż wystarczy do zdjąć, umyć i osuszyć, więc problem z odpowiednią konserwacją raczej odpada.

By należycie przygotować myszkę do dalszej pracy, należy pobrać dedykowaną aplikację ze strony producenta i przejść przez prosty i intuicyjny proces personalizacji. Możemy w nim dostosować takie parametry jak przyciski, rozdzielczość, podświetlenie, makra czy opcje zaawansowane. Mamy do czynienia z tą samą aplikacją co w Xenon 220, ale z nieco odświeżonym wyglądem:

Granie w praktyce

Nie ma co ukrywać, że Genesis Xenon 800 został stworzony stricte dla graczy komputerowych. Osobiście nie przeszkadzało mi to w wydajnej pracy graficznej na warstwach czy podczas składania klipów wideo w pracy, choć dopiero wieczorową porą, zasiadając przed domowym komputerem, odkrywałem na nowo pełnię mocy tego modelu. Myszka ta bardzo dobrze leży w dłoni a topowa specyfikacja przełączników OMRON idąc w parze z sensorem PMW3389, pozwala na bardzo przyjemną rozrywkę.

Działa ona piekielnie szybko i przez cały okres testów nie spotkałem się z żadnymi rażącymi błędami wykonania czy działania. W większości wypadków wszystko było na plus. Czemu w większości? No bo w końcu nie ma urządzeń bez wad. Przy dłuższym użytkowaniu i zmianie DPI w stylu praca-rozrywka, idzie zauważyć, że gumowy przełącznik nie był dobrym zagraniem. Moim zdaniem producent osadził go zbyt nisko, gdyż do jego aktywacji nie potrzeba większej siły nacisku. Podczas pracy i rozrywki, wielokrotnie zdarzało mi się go przez przypadek wcisnąć, co owocowało mniej sprawną pracą lub sporymi problemami podczas grania.

Odpowiednie wyważenie zajmuje trochę czasu, gdyż zamontowane na tacce ciężarki, są włożone do gąbczastego materiału, który prędzej czy później zacznie się niszczyć. Tackę z wybranymi ciężarkami wciskamy w dedykowany punkt na środku, co z jednej strony możemy pochwalić za pomysł, ale z drugiej skrytykujemy za formę wykonania. Troszkę szkoda, że zabrakło chęci na wykonanie lepszej jakości mocowania.

Podsumowanie

Początkowo trudno w to uwierzyć, ale Genesis Xenon 800 to naprawdę świetnej jakości sprzęt. Pierwsze wrażenie może być nieco złudne, względem jego budowy i jakości wykonania, ale po dłuższym obyciu daje z siebie pełnię mocy. Zastosowanie wysokiej klasy przełączników OMRON i sensora PMW3389, zauważalnie podnosi poprzeczkę w grach komputerowych a wybór odpowiedniego dociążenia, pozwoli na zgrabną personalizację wagi pod nasze preferencje. Najlepsze jest jednak to, że za nową myszkę w tak dobrej specyfikacji nie zapłacimy majątku, wydając niecałe ~240 zł. To bardzo dobra cena za tej klasy sprzęt który - mam nadzieję - wytrwa kilka dobrych lat!

