HAMMER Blade 3 — premierowy debiut smartfona z aparatem 48 Mpix i eSIM

Zaledwie kilka dni temu na rynku elektroniki użytkowej, pojawił się nowy smartfon polskiej marki HAMMER. Podobnie jak wcześniejsze modele, także i tutaj możemy liczyć na wzmocnioną obudowę, opartą na certyfikatach IP69 oraz IK07. Producent wyposażył urządzenie w aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, wydajny procesor oraz w bogate zaplecze komunikacyjne. Nowością jest zastosowanie wbudowanej karty eSIM oraz miejsce w tacce na standardową kartę SIM. Urządzenie to może stać się łakomym kąskiem dla osób poszukujących wzmocnionego smartfona w cenie nieprzekraczającej 1500zł.

Nowoczesna stylistyka

HAMMER Blade 3 otrzymał odświeżony wygląd, który uczynił go jeszcze bardziej smukłym, nie zapominając o słynącej z serii wytrzymałości. Otoczony został wytrzymałą powłoką, która ma zapewnić mu nieprzerwaną pracę w trudnych warunkach. Producent dodatkowo uszczelnił obudowę by ta sprostała upadkom z wysokości (IK07), zamoczeniu (IP69), a także uzyskała certyfikat militarny (MIL-STD-810G). Nareszcie otrzymaliśmy smartfon ze średniej półki, który nie wygląda jak tania cegła :)

Urządzenie posiada ekran 6,2-calowy HD+ IPS o rozdzielczości 1520 x 720 px, pokryty wytrzymałym szkłem Gorilla Glass 3-generacji. W środku znajdziemy wydajne podzespoły takie jak procesor Octa Core Helio P22 wspierany 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. HAMMER Blade 3 zarządza system operacyjny, bazujący na czystym androidzie, w wersji Android 10, wspieranym także przez funkcję nawigacji GMS.

By sprostać wymaganiom swoich klientów, nowy model został wyposażony w szybki czytnik linii papilarnych ulokowany na pleckach urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Procesor - MTK6762V/CB

Grafika - IMG GE8320

Ekran - 6,2" IPS 1520 x 720 px

RAM - 4 GB

Pamięć wewnętrzna - 64 GB

Łączność - GPS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Sieć - 2G / 3G / 4G

System - Android 10

Aparat przedni - 48 Mpix ( f/1.8 Samsung S5KGM1SP )

) Aparat tylny - 8 Mpix

Akumulator - 5000 mAh

Wymiary - 163,6 x 78,2 x 12 mm

Waga - 245 g

eSIM dla wybrednych

HAMMER Blade 3 został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne, jakim jest karta eSIM - będąca nowoczesną alternatywą dla fizycznych kart operatorów. Pozwala ona na łatwiejszy wybór i przełączanie się między sieciami operatorów, pobierania profili od dostawców telekomunikacyjnych i zarządzania nimi poprzez dedykowaną aplikację. Model ten oferuje również klasyczne rozwiązanie, dając użytkownikom wybór i montując w tacce miejsce na zwykłe karty nanoSIM (dual).

W urządzeniu zastosowano ogniwo o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem, wynoszącym niecałe 3 godziny. Bateria powinna wystarczyć od 2 do 3 dni normalnego użytkowania a na pewno na jeden, bardzo dynamiczny dzień. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję powerbanka, co oznacza, że możliwe będzie podładowanie innych urządzeń dzięki specjalnej przejściówce. Ładowanie i przesył danych odbywa się poprzez złącze USB-C.

Średniak za dobre pieniądze

HAMMER Blade 3 miał swoją światową premierę 13 listopada. Urządzenie to jest dobrej klasy średniakiem, oferującym wystarczające komponenty do pracy, jak i rozrywki. Wytrzymała obudowa powinna sprostać trudnym warunkom zewnętrznym a wydajny akumulator na długie godziny działania. Model ten został wyceniony na 1499zł, co może być łakomym kąskiem dla fanów marki, ale też osób poszukujących na polskim rynku, nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych.